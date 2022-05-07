Сегодня Молдове ничего не угрожает, – Санду
Президент Молдовы Мая Санду заверила, что государству по состоянию на данный момент ничего не угрожает, но власти делают все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации
Об этом сообщает NewsMaker .
"Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими партнерами и друзьями", – сказала Санду.
Она подчеркнула, что главное – это сохранение мира.
"Наши анализы и анализы наших партнеров показывают, что сегодня Молдове ничего не угрожает, но мы сохраняем бдительность. Приоритетом власти есть сохранение мира, жизни и безопасности граждан", - заявила Санду.
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