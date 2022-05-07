Сегодня Молдове ничего не угрожает, – Санду

Об этом сообщает NewsMaker .

"Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими партнерами и друзьями", – сказала Санду.

Она подчеркнула, что главное – это сохранение мира.

"Наши анализы и анализы наших партнеров показывают, что сегодня Молдове ничего не угрожает, но мы сохраняем бдительность. Приоритетом власти есть сохранение мира, жизни и безопасности граждан", - заявила Санду.

25 апреля в здании "министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы.

В Молдове отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.

1 мая издание The Times сообщило, что у России есть планы по вторжению в Молдову.

2 мая Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Молдовой и поддерживает ее территориальную целостность на фоне обострения в непризнанном Приднестровье.

7 мая так называемое "министерство внутренних дел" непризнанного Приднестровья заявило о взрывах у границы с Украиной.