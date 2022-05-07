English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Сегодня Молдове ничего не угрожает, – Санду

Сегодня Молдове ничего не угрожает, – Санду

7 мая, 2022 суббота
14:52
война с Россией

Президент Молдовы Мая Санду заверила, что государству по состоянию на данный момент ничего не угрожает, но власти делают все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации

Об этом сообщает NewsMaker .

"Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими партнерами и друзьями", – сказала Санду.

Она подчеркнула, что главное – это сохранение мира.

"Наши анализы и анализы наших партнеров показывают, что сегодня Молдове ничего не угрожает, но мы сохраняем бдительность. Приоритетом власти есть сохранение мира, жизни и безопасности граждан", - заявила Санду.

  • 25 апреля в здании "министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы.
  • В Молдове отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.
  • 1 мая издание The Times сообщило, что у России есть планы по вторжению в Молдову.
  • 2 мая Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Молдовой и поддерживает ее территориальную целостность на фоне обострения в непризнанном Приднестровье.
  • 7 мая так называемое "министерство внутренних дел" непризнанного Приднестровья заявило о взрывах у границы с Украиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Молдова
Преднестровье
Читайте также:
гаубиці М777
7 мая, 2022 суббота
Сотни украинских военных овладевают современной западной военной техникой, в частности гаубицами M777, системами ПВО Q-64 и бронетранспортерами М-113, - Пентагон
6 мая, 2022 пятница
В ОПУ рассказали, кто действительно стоит за приездом Анджелины Джоли во время войны в Украину
Придністров'я солдат
Автор
6 мая, 2022 пятница
Распыление сил ВСУ, еще одна аннексия или новый удар по Европе: почему россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье?
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.34
    Покупка 31.34
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
7 мая
16:08
На Харьковщине местный житель за $2 тыс. переправлял через границу украинцев в Россию
15:55
После 9 мая можно понемногу возвращаться в Киев, - Кличко
15:40
Мэр Рени на Одесчине сообщил, что его подозревают в сепаратизме
15:26
Российское министерство промышленности и торговли выпустило приказ, позволяющий обходить санкции через третьи страны, - Ермак
15:17
Россия нанесла авиаудар по Сумщине, ранен пограничник
15:07
В Украине обновили перечень громад, временно оккупированных или расположенных в зоне боевых действий
15:05
Змеебаевка. У острова Змеиный украинский "Байрактар" уничтожил российский десантный катер типа "Серна"
14:55
Эксклюзив
За 5-7 лет можно отстроить новый и современный Мариуполь, - нардеп Тарута
14:55
Эксклюзив
На Изюмском направлении воюет третьесортная российская армия, но мобилизация уничтожит РФ изнутри, – военный эксперт Коваленко
14:32
"Путлер, намек понятен?": в Киеве появилась скульптура "Zaстрелись"
14:29
Порошенко на CNN призвал мир делать все возможное для спасения людей в Мариуполе
14:22
В Мариуполе под завалами каждого дома находятся по 80-100 мертвых тел, - советник городского головы Андрющенко
14:16
Обновлено
Россияне обстреляли инфраструктурный объект в Карловке на Полтавщине, одну ракету сбила ПВО, - глава ОВА
14:10
В Запорожской ОВА сообщили о смерти мэра временно оккупированного Токмака
14:00
Эксклюзив
Если раз в несколько дней сын напишет, что жив, - мы считаем это счастьем, - отец бойца "Азов"
13:56
Россияне ударили по Одесщине четырьмя крылатыми ракетами из стратегической авиации
13:54
ВООЗ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко до сих пор входит в исполнительный комитет ВОЗ, - Украинский центр здравоохранения
13:51
"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – перехвачен разговор оккупанта с женой
13:29
Во Франции состоялась церемония инаугурации Макрона на второй президентский срок
13:26
В Киеве российские снаряды повредили более 200 домов, 46 школ и 30 садиков
13:16
Российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны "парада" в Мариуполе, - украинская разведка
12:55
Экс-тренер "Динамо" Ребров заявил, что перешел в общении на украинский язык
12:41
Отдал жизнь за Украину основатель "Украинского легиона", полковник Святослав Стеценко
12:40
В Одесской области ВСУ уничтожили российский ударный беспилотный
12:32
Эксклюзив
У Шария есть будущее только в украинской тюрьме, - политтехнолог Подорожный
12:22
Погиб журналист, лейтенант ВСУ из Одесской области Максим Мединский
12:17
Донетчину продолжают обстреливать авиацией, есть пострадавшие в Бахмуте, под Лиманом и Краматорском
12:02
Лучший боксер мира устроил с россиянином дуэль взглядов перед чемпионским боем
12:00
Эксклюзив
Впервые в истории празднования независимости Израиля зажгла Факел диаспоры гражданка Украины - директор Сумского еврейского фонда
11:39
ДахаБраха во время тура по США собрал $100 тысяч в помощь Украине
11:35
Йенс Столтенберг
Генсек НАТО оценил риск ядерной угрозы со стороны России
11:04
Эксклюзив
США посылают политический сигнал РФ, подписывая закон о ленд-лизе 9 мая, — глава Центра трансатлантического диалога
10:59
Мужчине, обманувшему киевских волонтеров на полмиллиона гривен, сообщено о подозрении
10:54
Потери врага перевалили за 25 тысяч военных убитыми, - Генштаб ВСУ
10:52
Эксклюзив
Двое орков взяты в плен. Они дадут свидетельство о планах врага по Изюмскому направлению, - боец "Легиона Свободы"
10:36
Эксклюзив
Единственные вероятные провокации, которые могут быть на 9 мая, – подстрекательство в Молдове, – политолог Магда
10:12
Восстановили железнодорожное сообщение. В Ирпень прибыла первая электричка
10:11
Порошенко в интервью Independent призвал союзников наложить санкции на российский флот и заблокировать экспорт "кровавой нефти"
10:06
G7
Владимир Зеленский 8 мая примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, - пресс-секретарь Белого дома Псаки
10:04
Николай Княжицкий
Власть возмущается, что в Германии запрещают наши флаги, а сама отказывается отмечать День победы над нацизмом 8 мая, - Княжицкий
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV