Я мобилизованный военнослужащий ВСУ. Нет, я не на передовой, не в окопах. Служу в тылу, детали рассказывать не могу. Но решат отправить на фронт — буду там. Также я напомню, что последовательно выступал против насильственной мобилизации и против произвольной раздачи повесток. ТЦК даже писали на меня официальное письмо министру МВД.

Прошлой весной я часто объяснял простые истины: непродуманная неподготовленная мобилизация наносит серьезный вред. Если военкомат (ТЦК) приходит в гостиницу, ресторан, бассейн, на любое другое предприятие и начинает раздавать повестки — он убивает эти бизнесы, которые и так едва выживают. Насильственный запрет выезда и мобилизация влечет за собой масштабную коррупцию. Когда я не поддерживал эти методы мобилизации, я предлагал несколько других решений. Первое – я настаивал, что нужно вести активную информационную кампанию, где развеивать мифы и фейки о мобилизации и службе, включать чаще в публичную коммуникацию героев, комбригов и т.д. Очень советую всем интервью комбрига 10 бригады Эдельвейс. Спокойный уверенный, профессиональный, к такому с радостью идти служить.

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Прошлой весной я часто объяснял простые истины: непродуманная неподготовленная мобилизация наносит серьезный вред. Если военкомат (ТЦК) приходит в гостиницу, ресторан, бассейн, на любое другое предприятие и начинает раздавать повестки — он убивает эти бизнесы, которые и так едва выживают. Насильственный запрет выезда и мобилизация влечет за собой масштабную коррупцию

Далее я настаивал, что должны быть определены 2-3 млн. мужчин, которые будут мобилизованы в случае необходимости. То есть мужчине звонит по телефону ТЦК или полиция и сообщает, что он будет мобилизован, время сообщат. Что это значит? Во-первых, такой мужчина начинает готовиться к мобилизации: читать, улучшать физическую форму, изучать и вспоминать умения военной службы, закупает все, что нужно. Во-вторых, он, его семья и его предприятие или место, где он работает, начинают планировать жизнь в других условиях. Поэтому когда приходит его время, он просто идет, будучи морально и физически готовым к этому. Мне постоянно говорят, если так сделать — мужчины начнут убегать. Я от этого просто зверю. Украинские мужчины не убегают! Это они держат фронт и разгромили орду под Киевом, Харьковом и Херсоном. Да, есть маленький процент трусов, но переносить это на всех нас — как минимум неуважение десятков тысяч добровольцев.

Пришел момент, когда мобилизация = выживание. Если мы не наполним армию новыми силами, мы проигрываем войну! Поэтому цена невыполненных планов наполнения бригад – продвижение врага на фронте. Извините, но сегодня уже любые методы лучше, чем проиграть в войне

Ничего из того, что я предлагал, не было сделано. И пришел момент, когда мобилизация – выживание. Если мы не наполним армию новыми силами, мы проигрываем войну! Поэтому цена невыполненных планов наполнения бригад – продвижение врага на фронте. Извините, но сегодня уже любые методы лучше, чем проиграть в войне.

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Однако, что касается видео, где применяют силу, чтобы мобилизовать. Эти видео особенно разгоняются россиянами, хотя по состоянию на данный момент известно всего несколько случаев на всю страну. Но, внимание, применение силы в тех случаях, о которых идет речь, связано не с таким подходом мобилизации, а именно с поведением мужчины, которому вручают повестку. Сила применяется потому, что мужчина, которому дают повестку, начинает крыть матом, посылать, "быковать" представителям ТЦК и лезть бить всем морды. Обратите внимание, что на роликах, которые вам показывают, редко видно начало, а сразу как "упаковывают". В 99,99% случаях представители ТЦК только вручают повестки и вызывают полицию для розыска уклоняющихся.

В заключение еще раз: сегодня мобилизация = выживание. Россияне могут пойти на мобилизацию миллионов, и нам не останется ничего иного, как мобилизовать миллионы. Я советую всем быть готовым к службе в армии, и не думать, что его это минует. Помните, если вы не поддерживаете мобилизацию, тогда вы просто ждете Бучу в своем населенном пункте. Мы не выбирали эту войну, и у нас нет выбора не воевать! Поэтому мобилизацию нужно сегодня поддерживать в любых условиях.

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Об авторе. Виктор Андрусов, политический и общественный деятель, аналитик и публицист