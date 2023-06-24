"Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют", – Зеленский

Об этом 24 июня в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие какой-то предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием", - заявил лидер Украины.

По его словам, в Кремле способны пойти на любой террор и любую глупость, но не могут обеспечить и процента необходимого контроля.

"22-й год показал, что он перепутал, – перепутал с силой свои иллюзии и ложь, которой его кормят. Они там, в Кремле, способны пойти на любой террор, способны пойти на всякую глупость, но они не могут обеспечить и процента необходимого контроля. И это они – реальная проблема", - отметил президент.

Зеленский отметил, что за сутки россияне потеряли несколько своих городов-миллионников и "показали всем российским бандитам, наемникам, олигархам и любому другому, как это там легко - захватывать российские города и, вероятно, арсеналы с оружием".

Он также подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы никто в мире не молчал из-за того, что боится российского хаоса. Все действия лидеров сейчас могут быть историческими.

"Каждое слово журналистов – на вес золота. Надо четко называть источник проблемы. И если кто-то в мире пытается усыпить ситуацию, если кто-то в мире подвержен иллюзии, будто Кремль способен восстановить контроль, то лишь откладывает проблему до следующего прорыва хаоса – еще более опасного" , – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина сможет оградить Европу от таких ситуаций, какая сейчас в России.

"Украина точно сможет защитить Европу от любых российских сил, и неважно, кто ими командует. Мы защитим. Безопасность восточного фланга Европы держится только на нашей обороне. И именно поэтому каждое проявление поддержки нашей обороны – это поддержка и вашей обороны, всех в свободном мире", - отметил Зеленский.

Также президент Украины обратился к россиянам: "Скажу на русском языке. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-нибудь... Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу… Все зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет… И чем дольше он сможет перебегать между своими бункерами – тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией"

Он добавил, что россияне должны действовать, ведь именно от них зависит будущее страны.

"А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле, - тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле, - тем больше будет катастроф", - подчеркнул он.