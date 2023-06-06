Сегодня Минобороны провело первые тендеры на питание военных, - общественный деятель
Дана Яровая, волонтер, общественный деятель, отметила, что торги по закупке питания для военных на второе полугодие 2023 года сэкономили государству 6 млрд грн
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
"Сегодня 6 июня на Prozorro прошли торги по питанию для военных на второе полугодие 2023 года. Предварительно могу сказать, что около 24 млрд грн была цена лотов, а проторговали более 18 млрд грн, то есть сбережения государству 6 млрд грн. Наверняка будут еще какие-то изменения, потому что будем смотреть на соблюдение квалификационных требований, но уже можем констатировать следующее: впервые с начала полномасштабного вторжения Минобороны провели свои закупки на системе Prozorro, второе – существенно изменены цены закупок, третье – установлены предельные цены на каждый из 409 продуктов питания , которые есть в каталоге", - рассказала общественный деятель.
Дана Яровая подчеркнула, главное – торги прошли, с чем всех и поздравляет.
- 5 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что новая система закупок продовольствия для защитников еще не разработана, поэтому правительство разрешило продлить действующие контракты на поставку еще на 3 месяца.
- 23 апреля в Prozorro открыли данные о вооруженных оборонных закупках.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное