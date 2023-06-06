Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Сегодня 6 июня на Prozorro прошли торги по питанию для военных на второе полугодие 2023 года. Предварительно могу сказать, что около 24 млрд грн была цена лотов, а проторговали более 18 млрд грн, то есть сбережения государству 6 млрд грн. Наверняка будут еще какие-то изменения, потому что будем смотреть на соблюдение квалификационных требований, но уже можем констатировать следующее: впервые с начала полномасштабного вторжения Минобороны провели свои закупки на системе Prozorro, второе – существенно изменены цены закупок, третье – установлены предельные цены на каждый из 409 продуктов питания , которые есть в каталоге", - рассказала общественный деятель.



Дана Яровая подчеркнула, главное – торги прошли, с чем всех и поздравляет.