Компания SpaceX вывела на орбиту украинский спутник "Січ-2-30"
В четверг, 13 января, состоялся запуск украинского космического аппарата "Сич-2-30" ("Сич-2-1") с ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Transporter 3
Онлайн-трансляцию запуска можно посмотреть на ютуб-канале Space X, передает Еспресо.TV.
Запуск состоялся со стартового комплекса SLC-40 на базе ВВС США на мысе Канаверал в 17.26 по киевскому времени.
Спутник "Січ-2-30" изготовлен конструкторским бюро "Южный" (город Днепр) для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидации последствий стихийных бедствий. С помощью "Січ-2-30" можно будет получать данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.
Общая масса спутника составляет 170 кг плюс 40 кг полезной нагрузки.
"Січ-2-30" - это первый за 11 лет собственный спутник Украины на орбите. Мы уже подготовили проект космической программы, предусматривающей создание группы из восьми украинских спутников на орбите к 2025 году. Запуск спутника "Січ-2-30" - это шаг для возвращения Украины в космос. Мы сделали все для того, чтобы этот шаг был удачным", - написал в Facebook Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
- Напомним, 5 декабря Украина отправила в США спутник "Січ-2-30".
- 21 декабря "Січ-2-1" интегрировали с ракетой-носителем Falcon 9.
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