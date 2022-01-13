Компания SpaceX вывела на орбиту украинский спутник "Січ-2-30"

Онлайн-трансляцию запуска можно посмотреть на ютуб-канале Space X, передает Еспресо.TV.



Запуск состоялся со стартового комплекса SLC-40 на базе ВВС США на мысе Канаверал в 17.26 по киевскому времени.



Спутник "Січ-2-30" изготовлен конструкторским бюро "Южный" (город Днепр) для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидации последствий стихийных бедствий. С помощью "Січ-2-30" можно будет получать данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.



Общая масса спутника составляет 170 кг плюс 40 кг полезной нагрузки.

Напомним, 5 декабря Украина отправила в США спутник "Січ-2-30".

21 декабря "Січ-2-1" интегрировали с ракетой-носителем Falcon 9.

"Січ-2-30" - это первый за 11 лет собственный спутник Украины на орбите. Мы уже подготовили проект космической программы, предусматривающей создание группы из восьми украинских спутников на орбите к 2025 году. Запуск спутника "Січ-2-30" - это шаг для возвращения Украины в космос. Мы сделали все для того, чтобы этот шаг был удачным", - написал в Facebook Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.