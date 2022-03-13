"Сегодня ключевое задание - Мариуполь": Зеленский о доставке гуманитарного груза
13 марта в Мариуполь планируют довезти гуманитарный груз. По состоянию на 13:40 колонна с помощью была в 80 км от города
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения.
"Сегодня ключевая задача - Мариуполь. Наш гуманитарный груз в двух часах от Мариуполя, всего лишь 80 километров. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви. Они сопровождают этот груз: еду, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам", – сказал президент.
По словам Зеленского, Украина приложила все дипломатические усилия, чтобы груз пришел.
"Все дипломатические усилия, чтобы груз пришел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать. Понимаем, всем украинцам сейчас очень тяжело, всем 40 миллионам украинцев, но мы победим и это 100%", - завершил свое обращение Владимир Зеленский.
- Напомним, на 13 марта планировалось открыть 14 гуманитарных коридоров.
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