"Сегодня ключевое задание - Мариуполь": Зеленский о доставке гуманитарного груза

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения.



"Сегодня ключевая задача - Мариуполь. Наш гуманитарный груз в двух часах от Мариуполя, всего лишь 80 километров. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви. Они сопровождают этот груз: еду, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам", – сказал президент.



По словам Зеленского, Украина приложила все дипломатические усилия, чтобы груз пришел.



"Все дипломатические усилия, чтобы груз пришел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать. Понимаем, всем украинцам сейчас очень тяжело, всем 40 миллионам украинцев, но мы победим и это 100%", - завершил свое обращение Владимир Зеленский.

Напомним, на 13 марта планировалось открыть 14 гуманитарных коридоров.