Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Напомню, что в 1991 году два объекта Украины вошли в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО: архитектурный комплекс памятников Киево-Печерской лавры и Софии Киевской. Чуть раньше, в 1988 году, решением правительства еще УССР возобновила деятельность УПЦ, которая начала приводить все в порядок, вести богослужения, но это продолжалось год-два, а затем начались те этапы хозяйствования, которые нанесли непоправимый ущерб украинскому Ватикану. На сегодняшний день заново построен 21 объект общей площадью более 20 000 кв.м. Отмечу, что вся территория Киево-Печерской лавры, то есть все помещения включая галереи ближних и дальних пещер, обе колокольни, все корпуса, составляют 58 000 кв.м. Передано было церкви в пользование около 30 000 кв.м. – подчеркнул экс-гендиректор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Сергей Кролевец добавил, что владелец этих новостроек неизвестен, ни один из этих объектов не был сдан госкомиссии.

"Кроме того, снесены несколько памятников и зданий, несколько десятков домов перестроены, надстроены и искажены снаружи. Это памяткоохранное преступление, по которому нужно, чтобы государство предъявило обвинение тем, кто это совершил. Есть статьи уголовного кодекса. Если посчитать ущерб, нанесенный государству, то сумма будет достигать миллиардов гривен. Это место преступления должно быть зачищено от посторонних людей, которые могут скрыть следы своих злодеяний. Сегодня это территория крупнейшего памяткоохранного преступления в Украине, а может и в мире. Я не могу припомнить, где подобное и в какой стране такое было", - сказал Кролевец.