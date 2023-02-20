Сегодня из Киева началась предвыборная кампания Байдена, - дипломат Чалый

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Дипломат дал комментарий о визите президента США Джо Байдена сегодня, 20 февраля, в Киев.

"Скажу сразу: я разделяю оценку, что это исторический визит. Президент США не был в Украине 15 лет, до этого Джордж Буш приезжал в Киев в 2008 году. Поддержка США является ключевой, однако сегодняшние дни являются символическими и важными. Помимо самого визита также идет подготовка к заседанию G7, на днях были "Рамштайн", Мюнхен и сейчас министр иностранных дел Кулеба поедет и в Гаагу, и в Брюссель для очень важных разговоров, то есть это целый этап", - подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Украины.

Валерий Чалый отметил, что очень символично то, что визит Байдена пришелся на День памяти Героев Небесной Сотни, то есть с историческими событиями, которые идут рядом с войной, и те же люди, которые отстаивали достоинство Украины, сейчас многие воюют на фронте.

"Сам визит является очень серьезным сигналом Кремлю , России, вы видите, как у них "подгорает" от этого. И еще скажу один момент: этот визит важен для президента США Джозефа Байдена. Мое впечатление, что с этого дня в Киеве началась предвыборная кампания Байден на следующий срок в Белом доме. Кстати, сегодня в США День президентов, а именно День президента Джорджа Вашингтона, но в некоторых штатах празднуется как День президентов США, то есть сегодня много символики, много месседжей, динамичный и насыщенный день. Мы еще долго будем обсуждать последствия этого визита", - отметил Чалый.