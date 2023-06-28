Чем Конституция Украины отличается от российской

Конституция – это фундамент любого государства, документ, являющийся общественным договором, или как его еще называют договором элит. Украинский политик и дипломат, один из авторов Конституции 1996 Роман Безсмертный в комментарии "Эспрессо" отметил, что сегодня идет война не просто между Украиной и Россией, противопоставляются друг другу два основных документа государств.

"У нас сегодня идет не просто война двух государств, а война двух Конституций, обществ. Надо понимать, что украинская и российская Конституции – это два антипода современного мира. Начиная с того, что украинская Конституция исповедует верховенство права, а российская – фиксирует верховенство закона "В этом фундаментальная разница, хотя она и не считывается, даже на англоязычном уровне, потому что law так или иначе означает закон. Однако для Украины это имеет глобальное значение", - объясняет политик.

Например, в Украине не нужно получать разрешение для того, чтобы идти на протест, потому что это естественное право человека. Зато в России закон запрещает какие-либо демонстрации, поэтому требуется разрешение. Если в Украине есть доминирование человека над государством, то в России наоборот – государства над человеком.

Роман Бессмертный объясняет, что на протяжении 30 лет Украина шла кардинально другим путем развития, чем северо-восточный сосед. У нас свобода – основная ценность, право, доминанта развития человека, а государство трактуется как система услуг для обеспечения безопасности гражданина, территориальной целостности. В то время как в России совсем другой подход – это аппарат насилия. В финальном виде мы это увидели, когда началась война в 2014 году, фразы как "Кто вам дал право так много жить" и подобные впоследствии были написаны врагом на стенах. Дипломат подчеркивает, что такое поведение есть следствие абсолютно кардинального вектора, что заложено в основных положениях двух Конституций.

"Если не ошибаюсь, статья 62 Конституции Украины регулирует перечень возможных ограничений на случай состояния войны. Вы обратите внимание, что там речь не идет об ограничениях индивидуальных, а только тех, которые требуют обеспечения безопасности, территориальной целостности и суверенитета. конституция не дает возможности, в отличие от российской, наступать на основополагающие права. Это же касается деятельности государственных органов, институций и т.п.", – говорит Роман Бессмертный.

Достоинства и недостатки Конституции Украины как документа

Вообще, Конституция – это живой организм, поэтому она должна развиваться вместе с обществом, обеспечивать потребности граждан, которые формируются тем же обществом и строят государство для себя. По словам одного из авторов нынешней Конституции Украины, война показала, насколько наша Конституция адекватная, если можно так сказать.

"Она (Конституция – Авт.) сохраняет демократию как основу системы, изобразительную единицу украинского государства. Она не дает возможности перерасти, используя механизмы ведения войны, в тоталитарную систему. Это, в свою очередь, дает право людям делать все, чтобы защищать государство, себя , свою семью, то есть здесь очень гармоничная взаимосвязь - между Конституцией и гражданином", - отмечает Роман Бессмертный.

Но Конституция не допускает в государстве внеконституционного существования органов, входящих в систему права, таких как Антикоррупционный суд, Специализированная антикоррупционная прокуратура, НАБУ, НАПК и другие. То есть все органы, затрагивающие права человека, так или иначе, должны быть конституированы. Дипломат подчеркивает, что существование внеконституционных органов опасно в конституционной модели Украины, поэтому это означает, что в документ нужно вносить дополнения. Так же, когда общество достигает определенных практик – это тоже нужно отражать в документе.

Еще один недостаток украинской Конституции – перегруженность детализацией государственных органов, а в меняющихся государствах меняется и государственная машина. Ехать на разной скорости с другими компонентами не слишком хорошо, поэтому нужно также вносить поправки, считает Роман Бессмертный.

"Конституция – это документ, обеспечивающий и описывающий права, в определенной степени отношения граждан и государства. У нас она перегружена некоторыми деталями, касающимися государственных органов власти, в том числе речь идет и о местном самоуправлении. Вы, наверное, видели, как конституционные нормы тормозили реформу децентрализации. Это продолжает тормозиться, поскольку между конституционным территориальным устройством и теорией общин, которая сейчас реализуется, есть противоречие, видение, которое на самом деле могут использовать негативно, это нужно иметь в виду", - объясняет политик.

По мнению историка и народного депутата Владимира Вятровича, когда вспоминаем о дне принятия Конституции Украины – 28 июня 1996 года, нужно прежде всего понимать, что это большое политическое достижение. И хорошо, что удалось принять документ ценой тяжелых политических компромиссов. С другой стороны, отдельные положения Конституции были как раз проявлениями тогдашнего политического компромисса, поэтому их следует избавляться в перспективе.

"Это, пожалуй, не столь масштабные вещи, но важные, что касается странного и, по-моему, не нужного упоминания русского языка в 10-й статье, чем часто пользуются те, кто хочет говорить по-русски в Украине. Так же упоминание о Великом гербе. Но самое критическое, наверное, то, что Конституцию неоднократно пытались изменить под конкретного руководителя государства Изменения, которые были приняты в 2004 году, затем то, что пытался ввести Янукович. Сейчас вроде бы нет попыток под нынешнюю власть изменить, мы скорее свидетелями нарушений фундаментальных положений Конституции", – считает политик.

По его словам, система органов власти, функционирующих в Украине, очень мало соответствует прописанным положениям Конституции. В качестве примера Офис президента, который с 2019 года играет чрезмерно большую в политических процессах страны, однако не имеет нормы в Конституции. Зато сейчас больше всего со времени принятия документа слишком унижен законодательный орган - Верховная Рада, считает Владимир Вятрович. Поэтому это требует определенного баланса.

Вместе с тем позитивом считает то, что в 2019 году в Конституцию были внесены изменения и прописаны ключевые статьи об интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. С точки зрения обороны и безопасности, учитывая события полномасштабной войны, большинство украинцев изменили свое отношение и сейчас считают необходимым вступление Украины в эти международные структуры. Поэтому включение этих изменений в Конституцию было важным.

Нужно ли изменять украинскую Конституцию и когда

Вносить или нет изменения в Конституцию – это вопрос политический, а то, как это делать и что менять – вопрос правового характера. Понятно, что с правовой точки зрения внесение изменений в Конституцию в условиях войны невозможно. Однако это не означает, что нельзя работать над разработкой положений, убежден Роман Бессмертный.

В Украине есть один колоссальный недостаток – нет постоянной конституционной комиссии, как это есть в большинстве государств. Такая комиссия должна легализовать нормы Конституции, практику их применения, и на основе этого предлагать соответствующую коррекцию. В то же время, парламентский комитет соответствующей работой тоже не занимается.

"Нужно ли над этим работать? Над этим нужно работать всегда. Я бы даже рекомендовал кафедрам конституционного права брать это в разработку, постоянно вести работу в академиях, научных центрах и т.д. Когда наступает момент вносить изменения, все бегают как в горячке. Как человек, который в этом процессе прожил, я понимаю, что такое правильно выписать ту или иную норму. Особенно, когда говорим не просто о заполнении текста",– говорит Роман Бессмертный, один из авторов Конституции 1996-го.

Для конституции нужна определенная идея. По словам дипломата, есть часть политиков в Украине, которые говорят об идее переучреждения государства, что могло бы стать фундаментом работы над документом. Но украинская Конституция не предусматривает принятие новой, есть только один способ – внесение изменений в действующий документ, к тому же подчеркивает Бессмертный, в нем хорошо выписаны все процессуальные нормы. Но это не значит, что внесением поправок нельзя добиться концептуально нового подхода.

Важно, что, заявив об интеграции в цивилизованное мировое сообщество, Украина не может игнорировать международные нормы права. И сейчас, в ходе войны, благодаря тому, что украинская Конституция тесно связана с нормами международного права и когда агрессор нарушает эти нормы, Украина демонстрирует противоположную практику, отмечает политик. Конечно, не без эксцессов, ведь война есть война.

Из истории создания Конституции Украины

Первым подобием конституции был Русская Правда – сборник древнего права, созданный в Киевской Руси в 11 веке. В 17 веке свои законодательные акты составляли и запорожские казаки. Они и дали толчок созданию Конституции Филиппа Орлыка – договора, регламентирующего отношения гетмана, казацкой старшины, государственного устройства тогдашней Украины, права и обязанности людей. Созданная в 1710 году, она стала первым документом, подобным современным европейским конституциям. Хотя прогрессивные идеи, которые были изложены, так и не воплотились в жизнь.

Знаковыми для украинского конституционного создания стали и различные версии конституций, которые были разработаны в период с 1917 по 1921 год. Разные проекты создавались даже тогда, когда вероятность отстоять украинскую независимость была очень малой.

В 1994 году Леонид Кучма, став президентом, заявил: "Одной из самых главных своих задач считаю принятие нового Основного Закона. Сколько можно "латать" старый, еще советский? Это ведь не кафтан…"

В течение 1990-1996 годов было предложено 15 проектов Конституции Украины. Заседание Верховной Рады, на котором была принята Конституция, началось утром 27 июня 1996 года и длилось почти сутки. Депутаты провели за работой всю ночь и 28 июня в 9.18 проголосовали за первую Конституцию независимой Украины. Это заседание ВР стало самым длинным в истории украинского парламента.

Конституционный процесс начался еще в СССР, сразу после принятия 16 июля 1990 года Верховным Советом УССР "Декларации о государственном суверенитете Украины" - уже в октябре была создана Конституционная комиссия.

Между 1991-1996 годами комиссиями, отдельно созданными Верховной Радой и президентом, было составлено несколько проектов Конституции. Они долго обсуждались, дополнялись и дорабатывались.

Коммунисты пытались сохранить как можно больше советского наследия – остро стояли вопросы распределения власти и собственности, государственной символики, статуса русского языка и статуса Крыма.

Документ получил поддержку двух третей депутатского корпуса. Основной закон поддержали 315 народных избранников, 36 было против, 12 воздержались и 30 депутатов вообще не голосовали. В Конституции определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

Основной закон неоднократно изменялся, сейчас работает редакция Конституции 2004 года с дополнениями, которая определяет страну как парламентско-президентскую республику. Первая редакция Конституции предусматривала президентскую республику.

Чаще всего в тексте Конституции упоминается слово Украина – 451 раз в 15 глав основного закона.

Конституция Украины не является постоянным документом. В самой Конституции есть целый раздел, закрепляющий возможность внесения изменений. В частности, за время существования основного закона изменения в него вносились семь раз. А все новоизбранные президенты Украины приносят присягу на верность украинскому народу, положив правую руку на Конституцию.