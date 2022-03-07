Сегодня Гаагский трибунал приступит к слушанию военных преступлений России

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Верховная Рада.

Напомним, 3 марта, Международный уголовный суд в Гааге после обращения 39 стран-участниц МКС приступил к расследованию военных преступлений Российской Федерации, которые она совершила против Украины

Напомним, Украина подала иск против России в Международный суд ООН.

Также Канада подала в Международный уголовный суд ООН в Гааге иск против РФ из-за возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb