Сегодня День памяти и примирения, посвященный почитанию жертв Второй мировой войны

Об этом рассказывает государственное агентство Укринформ .

"7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23:01. По этому случаю во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднования. 22:43 по среднеевропейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому), в пригороде немецкой столицы Карлсхорсти был подписан еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии", подтвердивший аналогичный документ, подписанный днем ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения. – 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому)", – отмечается в сообщении.

Это и положило начало разным датам празднования на Западе и в СССР и оккупированных им странах.

Символом Дня памяти и примирения является цветок мака. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой – кровавый след от пули.

В этом году День памяти и примирения Украина встречает в условиях полномасштабной войны, которую начала Россия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет и фактически занимаются геноцидом украинского народа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Фото: reuters