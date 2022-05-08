Сегодня День памяти и примирения, посвященный почитанию жертв Второй мировой войны
В воскресенье, 8 мая 2022 года, Украина вместе со всем цивилизованным миром чествует погибших во время Второй мировой войны. Этот день называется Днем памяти и примирения. В демократических странах мира эта памятная дата существует в противоположность советскому, а ныне российскому Дню победы 9 мая
Об этом рассказывает государственное агентство Укринформ .
"7 мая 1945 года был подписан Акт военной капитуляции Германии, который вступил в силу 8 мая в 23:01. По этому случаю во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднования. 22:43 по среднеевропейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому), в пригороде немецкой столицы Карлсхорсти был подписан еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии", подтвердивший аналогичный документ, подписанный днем ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения. – 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому)", – отмечается в сообщении.
Это и положило начало разным датам празднования на Западе и в СССР и оккупированных им странах.
Символом Дня памяти и примирения является цветок мака. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой – кровавый след от пули.
В этом году День памяти и примирения Украина встречает в условиях полномасштабной войны, которую начала Россия.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет и фактически занимаются геноцидом украинского народа.
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Фото: reuters
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