Сегодня День памяти Героев Небесной Сотни

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ежегодно 20 февраля согласно Указу президента от 11 февраля 2015 года "Об увековечении подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни" в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни.

Восемь лет назад в борьбе с преступным режимом Виктора Януковича свою жизнь положили больше 100 протестующих, вошедших в историю как Небесная Сотня.

Больше всего людей погибло именно 20 февраля 2014 года - 48 человек.

Всего с 18 по 20 февраля на Майдане погибли 78 человек, после 20 февраля - еще 20 человек.

104 Героям Небесной Сотни пятый президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героев Украины, а трое иностранцев - гражданин Беларуси Михаил Жизневский и граждане Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

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