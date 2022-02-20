Сегодня День памяти Героев Небесной Сотни
Сегодня, 20 февраля, Украина чествует погибших участников Революции Достоинства
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ежегодно 20 февраля согласно Указу президента от 11 февраля 2015 года "Об увековечении подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни" в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни.
Восемь лет назад в борьбе с преступным режимом Виктора Януковича свою жизнь положили больше 100 протестующих, вошедших в историю как Небесная Сотня.
Больше всего людей погибло именно 20 февраля 2014 года - 48 человек.
Всего с 18 по 20 февраля на Майдане погибли 78 человек, после 20 февраля - еще 20 человек.
104 Героям Небесной Сотни пятый президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героев Украины, а трое иностранцев - гражданин Беларуси Михаил Жизневский и граждане Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.
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