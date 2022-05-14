Сегодня чествуют украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны
Суббота, 14 мая 2022 года, является Днем памяти украинцев - спасителей еврейского народа
Об этом сообщает телеканал "Еспресо".
Украина находится на четвёртом месте по количеству Праведников народов мира. Более 2 тысяч украинцев удостоены этого звания государством Израиль, потому что спасали евреев от Холокоста.
В то же время тысячи спасителей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.
Постановление об установлении 14 мая ежегодным днем чествования украинцев, спасавших еврейское население от устроенного гитлеровцами геноцида, было принято Верховной Радой 2 февраля 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное