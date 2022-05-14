Сегодня чествуют украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны

Об этом сообщает телеканал "Еспресо".

Украина находится на четвёртом месте по количеству Праведников народов мира. Более 2 тысяч украинцев удостоены этого звания государством Израиль, потому что спасали евреев от Холокоста.

В то же время тысячи спасителей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.

Постановление об установлении 14 мая ежегодным днем чествования украинцев, спасавших еврейское население от устроенного гитлеровцами геноцида, было принято Верховной Радой 2 февраля 2021 года.

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