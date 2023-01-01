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Сегодня Британия прекратила импорт российского сжиженного газа

1 января, 2023 воскресенье
18:27
Экономика санкции против РФ

С воскресенья, 1 января, Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного газа с целью "отрезать Путина от финансирования войны"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании в twitter .

"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем Путина от финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны во всем мире, чтобы снизить их собственную зависимость (от России - ред.)", - говорится в сообщении.

  • Министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил , что Великобритания выделит 2,3 миллиарда фунтов стерлингов помощи Украине в 2023 году.

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Мир
Россия
санкции против России
война с Россией
Великобритания
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