Сегодня Британия прекратила импорт российского сжиженного газа
С воскресенья, 1 января, Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного газа с целью "отрезать Путина от финансирования войны"
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании в twitter .
"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем Путина от финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны во всем мире, чтобы снизить их собственную зависимость (от России - ред.)", - говорится в сообщении.
- Министр обороны Великобритании Бен Воллес заявил , что Великобритания выделит 2,3 миллиарда фунтов стерлингов помощи Украине в 2023 году.
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