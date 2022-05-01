Сегодня благодаря ООН и МККК из Азовстали эвакуированы 100 гражданских
В воскресенье, 1 мая 2022 года, при содействии Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста с территории осажденного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" удалось вывезти 100 гражданских лиц
Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, рассказывает Еспресо.TV.
"Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже едет на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье", - отметил глава государства.
За достижение такого результата Зеленский благодарит свою команду, а также "представителей ООН".
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В настоящее время все они, как подчеркнул президент, совместно работают над "эвакуацией остальных граждан с территории завода".
В свою очередь глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что кроме ООН сегодняшней эвакуации способствовал Международный Комитет Красного Креста.
По словам Арахамии, эвакуированы преимущественно "дети, женщины, пожилые люди".
- Напомним, российская сторона долгое время не выпускала гражданских из Азовстали.
- Дело сдвинулось с места после начатой добровольческим полком "Азов" всемирной информационной кампании по привлечению внимания к тому, что сейчас происходит в Мариуполе и на Азовстали, в частности, и после посещения Москвы генеральным секретарем Антониу Гуттерешем и его личных переговоров с Владимиром Путиным.
- Вечером в субботу, 30 апреля, оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских.
- При этом в подземных убежищах под Азовсталью продолжают оставаться уцелевшие "азовцы", пограничники и морские пехотинцы ВСУ. Что с ними будет дальше, пока неизвестно.
- Украинских военных выпускать из Азовстали россияне отказываются. Среди них немало раненых.
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