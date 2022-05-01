Сегодня благодаря ООН и МККК из Азовстали эвакуированы 100 гражданских

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, рассказывает Еспресо.TV.



"Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже едет на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье", - отметил глава государства.



За достижение такого результата Зеленский благодарит свою команду, а также "представителей ООН".



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В настоящее время все они, как подчеркнул президент, совместно работают над "эвакуацией остальных граждан с территории завода".



В свою очередь глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что кроме ООН сегодняшней эвакуации способствовал Международный Комитет Красного Креста.



По словам Арахамии, эвакуированы преимущественно "дети, женщины, пожилые люди".

Напомним, российская сторона долгое время не выпускала гражданских из Азовстали.

Дело сдвинулось с места после начатой добровольческим полком "Азов" всемирной информационной кампании по привлечению внимания к тому, что сейчас происходит в Мариуполе и на Азовстали, в частности, и после посещения Москвы генеральным секретарем Антониу Гуттерешем и его личных переговоров с Владимиром Путиным.

Вечером в субботу, 30 апреля, оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20-х гражданских.

При этом в подземных убежищах под Азовсталью продолжают оставаться уцелевшие "азовцы", пограничники и морские пехотинцы ВСУ. Что с ними будет дальше, пока неизвестно.

Украинских военных выпускать из Азовстали россияне отказываются. Среди них немало раненых.