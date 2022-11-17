Сегодня без электричества осталось более 10 млн украинцев, - Зеленский
17 ноября после российских ударов внедрены новые аварийные отключения света в дополнение к плановым, стабилизационным.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.
"Снова аварийные отключения света в дополнение к плановым, стабилизационным. По состоянию на данный момент более 10 миллионов украинцев без электричества. Больше всего - в Винницкой области, Одесской, Сумской, Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки", - сообщил президент.
Также он напомнил о самых болезненных ударах по Украине:
"В Днепре десятки человек ранены в результате ракетного удара. Всем оказывается помощь. В Запорожье продолжается разбор завалов жилого дома, который был уничтожен российским обстрелом этой ночью... В перечне погибших - семь человек. К сожалению, это количество может увеличиться. Только за первое. половину сегодняшнего дня нашим силам обороны удалось сбить шесть российских крылатых ракет и пять Шахедов. К сожалению, не все запущенные террористами".
- Напомним, сегодня Зеленский также приветствовал решение о продолжении действия "зерновой инициативы" и рассказал о новом проекте – Grain from Ukraine.
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