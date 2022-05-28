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Сегодня Азербайджан отмечает день независимости. В Баку прилетел Эрдоган

28 мая, 2022 суббота
15:08
Мир

В субботу, 28 мая 2022 года, государство Азербайджан отмечает свой день независимости

Об этом сообщает Report.az.

"Прошло 104 года со дня создания 28 мая 1918 года первого светского, демократического государства на мусульманском Востоке - Азербайджанской Демократической Республики", - отмечается в сообщении.

В 1917 году в результате произошедшей в Санкт-Петерзбурге Февральской революции был свергнут император Николай II . В стране началось национальное движение народов, угнетенных царизмом. 28 мая 1918 года была создана Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920).

"Азербайджанская Демократическая Республика, основу которой заложил Мамед Эмин Расулзаде, была примером первой в тюркском и в исламском мире парламентской республики и первого демократического, правового и светского государства", - рассказывает  Report.az.

Поддержать азербайджанский народ по приглашению президента страны Ильхама Алиева прибыл турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает информагентство Anadolu.

Эрдогана сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национального образования Махмут Озер, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, а также целый ряд турецких чиновников и политиков.

Справка

104 года назад первым главой временного правительства Азербайджана был Фатали Хан Хойский. После 10-дневной работы в Тбилиси Национальный Совет был переведен в Гянджу. Только в сентябре 1918 года после очистки Баку под руководством турецкой армии от дашнакско-русских сил национальное правительство переехало из Гянджи в Баку.

За недолгое существование независимая Азербайджанская Республика достигла больших успехов и побед. Впервые было признано избирательное право женщин, обеспечено равенство между мужчинами и женщинами, созданы национальная армия, национальная валюта, национальный банк, налажены международные связи, обеспечено официальное признание независимости Азербайджана международной общественностью, обеспечена территориальная целостность Азербайджана, проведены экономические реформы.

Первым, кто официально признал Азербайджанскую Демократическую Республику, была Османская империя (4 июня 1918 года).

9 ноября 1918 года по предложению Расулзаде был принят трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики. До этого флаг АДР был красного цвета.

В напряженной и сложной общественно-политической обстановке АДР просуществовала всего 23 месяца.

Независимая Азербайджанская Республика была оккупирована большевиками. Советская Россия принудительно ввела Азербайджан в свой состав. Несмотря на это, после распада СССР в 1991 году Азербайджан вновь объявил о своей независимости.

При этом день независимости с 1991 года по 2021 год именовался днем республики. На пленарном заседании парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О дне независимости". В тот же день закон "О дне независимости" был утвержден президентом Алиевым.

После утверждения закона наименование 28 мая - День Республики было изменено на День независимости.

День независимости Азербайджана является нерабочим днем и ежегодно отмечается как праздник.

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