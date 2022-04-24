Сегодня, 24 апреля, во Франции состоится второй тур президентских выборов
Сегодня, 24 апреля, во Франции состоится второй тур президентских выборов, где будут соревноваться Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Избирательные участки президентских выборов во Франции будут работать с 08:00 по местному времени. Первые результаты экзит-полов будут обнародованы после завершения голосования – в 20:00.
В первом туре действующий глава страны Эмманюэль Макрон набрал 27,84%. Результат Марины Ле Пен – 23,15%.
Согласно самым свежим опросам от Ifop, перед вторым туром поддержка Макрона составляет 55%. Ле Пен – 45%.
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Недавно прошли теледебаты. Где, по опросам BFMTV, победу одержал Эммануэль Макрон. Его поддержали 59%. За Ле Пен проголосовали 39%. 2% – воздержались.
На дебатах конкуренты обсудили социальные проблемы, экологию, внутреннюю экономику Франции, а также российскую агрессию в Украине.
- Напомним, накануне Макрон призвал РФ уважать международное право и разрешить гражданским покинуть Мариуполь.
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