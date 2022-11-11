Седьмой "Рамштайн" пройдет на следующей неделе, - Пентагон
Контактная группа по обороне Украины, которую возглавляет Ллойд Остин, встретится в онлайн-формате на следующей неделе
Информацию передает Укринформ со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрины Сингх.
Министр обороны США Ллойд Остин проведет седьмую встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на следующей неделе, этот формат известен как "Рамштайн".
Представитель оборонного ведомства подчеркнула, что представители около 50 стран-союзников Украины смогут "обсудить усилия, направленные на обеспечение Украины средствами для защиты ее суверенитета от последующей российской агрессии".
- Напомним, что прошлая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 12 октября, министр обороны Алексей Резников отмечал: главным предметом обсуждения в Брюсселе была противовоздушная оборона Украины.
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