Седьмой пакет санкций против России – это наш приоритет, - Офис президента
Андрей Ермак подчеркнул, что седьмой пакет санкций против РФ чрезвычайно важен для Украины. В частности, ЕС должен отключить от SWIFT Газпромбанк и отказаться от российского газа
Об этом написал в телеграмме руководитель Офиса президента Андрей Ермак .
"Седьмой пакет санкций против России – это наш приоритет.
Новые ограничения должны касаться российского газа и расширения списка банков, которые будут отключены от SWIFT, в частности - Газпромбанка", - пишет Руководитель Офиса президента.
- 4 июня в Министерстве иностранных дел Польши сообщили , что Евросоюз уже приступил к работе над новым пакетом санкций против России.
- Напомним, шестой пакет санкций против РФ в Евросоюзе был согласован 31 мая.
- 31 мая в Министерстве иностранных дел Украины призвали Евросоюз начать подготовку седьмого пакета антироссийских санкций
- 2 июня шестой пакет утвердили послы Евросоюза, а 3 июня он вступил в силу.
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