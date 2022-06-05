Об этом написал в телеграмме руководитель Офиса президента Андрей Ермак .

"Седьмой пакет санкций против России – это наш приоритет.

Новые ограничения должны касаться российского газа и расширения списка банков, которые будут отключены от SWIFT, в частности - Газпромбанка", - пишет Руководитель Офиса президента.

4 июня в Министерстве иностранных дел Польши сообщили , что Евросоюз уже приступил к работе над новым пакетом санкций против России.

Напомним, шестой пакет санкций против РФ в Евросоюзе был согласован 31 мая.

31 мая в Министерстве иностранных дел Украины призвали Евросоюз начать подготовку седьмого пакета антироссийских санкций

2 июня шестой пакет утвердили послы Евросоюза, а 3 июня он вступил в силу.

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