Седьмой пакет санкций может включать запрет на экспорт российского золота, - Reuters

Об этом говорится в материале Reuters.

Там утверждают, что на предстоящем 23-24 июня в Брюсселе ближайшем саммите ЕС лидеры организации обсудят новый пакет санкций против Российской Федерации. Вероятно, что он коснется также экспорта российского золота.

"ЕС уже принял 6 пакетов санкций против России и Беларуси с начала вторжения в Украину в феврале. Но несколько секторов, включая газ, остаются в основном неприкосновенными, поскольку правительства ЕС пытаются тщательно избегать мер, которые могут повредить их экономике больше, чем российской", – пишет Reuters.

Напомним, канадская разведка сообщила, что Россия активно ищет способы обхода санкций, чтобы получить западные военные технологии.

Правительство Канады готовит закон, разрешающий конфискацию подсанкционных российских активов в пользу Украины.

Если говорить о седьмом пакете, то сейчас идет работа по определению секторов, которые могут пострадать. Одной из возможных следующих целей может стать золото. На минувшей встрече представителей ЕС за закрытыми дверями Дания предположила, что следующие санкции должны касаться именно этой отрасли. В материале подчеркивают, что золото является важным активом российского центрального банка, который из-за санкций ограничен в доступе к некоторым своим зарубежным активам.

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