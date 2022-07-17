Седьмой пакет санкций ЕС против России носит символический характер, – политолог Магда

Об этом в эфире Эспрессо заявил политолог Евгений Магда.

"Будет запрещено России покупать золото во всех видах, кроме ювелирных выборов, потому что это влияние на банковскую систему. Доходы России ежегодно составляли где-то $10 млрд от продажи золота, таким образом ЕС пытается ограничить покупательную способность. Все-таки седьмой пакет санкций, я бы сказал, что он носит скорее символический характер по той причине, что ЕС не должен останавливаться до тех пор, пока не откажется от покупки российского газа", - сказал он.

По мнению Магды, пока этого не произойдет, Россия все равно будет себя чувствовать увереннее.

"С другой стороны, мы видим, что громче звучат голоса из Европейского союза, что зима будет тяжелой, что будет дефицит нефти, газа и угля и это будет вызывать внутренние проблемы, то есть ЕС нужно выстраивать единую общую политику управления энергоресурсами и действовать так, чтобы не позволить России использовать элементы энергетического шантажа", - подытожил политолог.

Еврокомиссия 15 июля обнародовала проект седьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.