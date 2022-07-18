Седьмой пакет санкций ЕС против России – ни о чем, как и шестой, – экономический эксперт Клочок

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Главной задачей санкционного пакета Европейского Союза против России было прекратить российскую агрессию против Украины. Этого не произошло. Давайте не будем себя обманывать. За период полномасштабного вторжения России в Украину ЕС оплатил почти $70 млрд за российский газ и нефть. Поэтому все эти разговоры по седьмому санкционного пакета просто пустые слова. Что касается восьмого пакета санкций, то дискуссии будут продолжаться. А вот седьмой пакет санкций - ни о чем, как и шестой", - убежден Клочок

Экономический эксперт также подчеркнул, что вопрос Северного потока-2 еще не закрыт до конца.

"Вопрос Северного потока-2 еще окончательно не закрыт. Тоже самое касается и возвращения турбины по Канаде. Парламентарии Канады резко осудили решение правительства вернуть турбины к Северному потоку-2 в Германию. По-моему, премьер-министр Канады Трюдо повел себя как подлец. Здесь даже слова не буду подбирать. Поскольку именно он допустил принятие этого решения. Этого нельзя было делать ни в коем случае. Тем более что Россия и так сказала, что никакого газа в Европу не будет поставлять", - добавил он.

10 июля канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады отремонтировать турбину для "Северного потока". Таким образом, страна сделала санкционное исключение для Газпрома.

Еврокомиссия 15 июля обнародовала проект седьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.

17 июля Владимир Зеленский в твиттере поблагодарил Джастину Трюдо за поддержку Украины, однако упрекнул премьера Канады за решение о турбине для "Северного потока"

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