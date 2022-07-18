Седьмой пакет санкций ЕС против России – ни о чем, как и шестой, – экономический эксперт Клочок
Экономический эксперт Валерий Клочок убежден, что санкционное давление на Россию недостаточно для того, чтобы остановить агрессию против Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Главной задачей санкционного пакета Европейского Союза против России было прекратить российскую агрессию против Украины. Этого не произошло. Давайте не будем себя обманывать. За период полномасштабного вторжения России в Украину ЕС оплатил почти $70 млрд за российский газ и нефть. Поэтому все эти разговоры по седьмому санкционного пакета просто пустые слова. Что касается восьмого пакета санкций, то дискуссии будут продолжаться. А вот седьмой пакет санкций - ни о чем, как и шестой", - убежден Клочок
Экономический эксперт также подчеркнул, что вопрос Северного потока-2 еще не закрыт до конца.
"Вопрос Северного потока-2 еще окончательно не закрыт. Тоже самое касается и возвращения турбины по Канаде. Парламентарии Канады резко осудили решение правительства вернуть турбины к Северному потоку-2 в Германию. По-моему, премьер-министр Канады Трюдо повел себя как подлец. Здесь даже слова не буду подбирать. Поскольку именно он допустил принятие этого решения. Этого нельзя было делать ни в коем случае. Тем более что Россия и так сказала, что никакого газа в Европу не будет поставлять", - добавил он.
- 10 июля канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Канады отремонтировать турбину для "Северного потока". Таким образом, страна сделала санкционное исключение для Газпрома.
- Еврокомиссия 15 июля обнародовала проект седьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.
- 17 июля Владимир Зеленский в твиттере поблагодарил Джастину Трюдо за поддержку Украины, однако упрекнул премьера Канады за решение о турбине для "Северного потока"
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