Седьмой пакет санкций ЕС против России могут одобритьт уже на следующей неделе, - СМИ
Седьмой пакет санкций ЕС против России может быть одобрен государствами-членами до середины следующей недели
Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на слова нескольких дипломатов ЕС.
По данным СМИ, послы ЕС в четверг приступают к консультациям по введению новых ограничений против РФ.
Этот пакет будет включать запрет на импорт российского золота, являющегося крупнейшим неэнергетическим экспортом страны.
Этот шаг был согласован на саммите G7 в прошлом месяце Францией, Германией и Италией со своими коллегами из США, Канады, Японии и Британии.
Отраслевые аналитики говорят, что запрет может быть в значительной степени символичен, поскольку предыдущие карательные меры, наложенные на Москву, фактически уже привели к закрытию для него европейских и американских рынков.
Пакет также расширит список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию, и список физических и юридических лиц, связанных с широким кругом президента России Путина.
Кроме того, новый пакет санкций будет направлен на закрытие лазеек в ранее утвержденных антироссийских санкциях.
- По словам премьера председательствующей в Совете ЕС Чехии нет шансов, что газ будет в седьмом пакете санкций ЕС.
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