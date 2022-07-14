Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на слова нескольких дипломатов ЕС.

По данным СМИ, послы ЕС в четверг приступают к консультациям по введению новых ограничений против РФ.

Этот пакет будет включать запрет на импорт российского золота, являющегося крупнейшим неэнергетическим экспортом страны.

Этот шаг был согласован на саммите G7 в прошлом месяце Францией, Германией и Италией со своими коллегами из США, Канады, Японии и Британии.

Отраслевые аналитики говорят, что запрет может быть в значительной степени символичен, поскольку предыдущие карательные меры, наложенные на Москву, фактически уже привели к закрытию для него европейских и американских рынков.

Пакет также расширит список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию, и список физических и юридических лиц, связанных с широким кругом президента России Путина.

Кроме того, новый пакет санкций будет направлен на закрытие лазеек в ранее утвержденных антироссийских санкциях.

По словам премьера председательствующей в Совете ЕС Чехии нет шансов, что газ будет в седьмом пакете санкций ЕС.

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