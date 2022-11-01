Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Телеграм-канале.

Отмечается, что российские СМИ сообщают, что "украинцы запустили флешмоб с хештегом #LightOnZelenskyyOff против политики Зеленского и призывают 1 ноября максимально включить свет". Провокационные призывы и сообщения распространяют в украинском сегменте соцсети Twitter и мессенжера Viber.

Однако, как отмечают в Центре противодействия дезинформации, большинство аккаунтов, названных "украинцами", на самом деле являются ботами, что подтверждается переводом русскоязычного текста сообщений на украинский.

"Пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти муки!" переведено и распространено в варианте: "Пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!".

"Предостерегаем! Указанный флешмоб – бессмысленная и опасная манипуляция, призванная увеличить нагрузку на украинскую энергосистему для ее полного выхода из строя", - подчеркнули в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации призвали украинцев и дальше экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы: 7:00-10:00 и 18:00-23:00.

В понедельник, 31 октября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии. В Киеве отключения электричества продолжались более 14 часов.

1 ноября YASNO от ДТЭК обнародовал интерактивный график возможных отключений электричества в Киеве, связанных с обстрелами Россией критической инфраструктуры Украины

По состоянию на утро 1 ноября в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения.

ДТЭК опубликовал обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве, по которым свет постараются отключать не дольше 4 часов

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