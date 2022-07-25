Сечеславские десантники сбили из "иглы" враждебный Ка-52 стоимостью свыше $16 млн
Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52
Об этом сообщили военнослужащие у себя в facebook-странице .
"Сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора – боевой вертолет Ка – 52! Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении ракетную установку с лазерной системой наведения и другое оружие. Стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов США", – говорится в сообщении.
- На 25 июля известно, что ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 50 складов РФ с боеприпасами.
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