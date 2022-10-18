Сдерживать вражеские ракеты и самолеты: власти Молдовы планируют закупить системы ПВО
Власти Молдовы намерены приобрести системы ПВО, которые должны помочь закрыть воздушное пространство от вражеских ракет и летательных аппаратов
Об этом заявил на пресс-конференции 18 октября спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, сообщает Newsmaker.
По его словам, то, что Россия не признает нарушения воздушного пространства Молдовы, еще раз говорит о необходимости укреплять обороноспособность страны.
"Мы еще раз поняли, что должны вкладывать в наши системы обороны. Последнее заявление министра обороны говорит о том, что Россия, к сожалению, не спешит признавать этот факт [нарушение воздушного пространства Молдовы]. Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, нарушающие наше воздушное пространство, но и могли задействовать системы, предотвращающие такие попытки", — сказал Гросу.
На вопрос, сколько денег нужно Молдове на покупку систем ПВО, Гросс ответил, что оценкой расходов должны заниматься представители минобороны.
"Не могу назвать вам цифру. Военные должны провести необходимую оценку и предложить решение, которое, да, обойдется дорого", — сказал он.
Добавим, что министр обороны Молдовы Анатолий Носатый рассказал, что Москва до сих пор не признала, что три российских ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.
"Мы не получили официального объяснения. Исходя из обсуждений с коллегами из МВД и разговоров, которые я провел с военным атташе, российская сторона заняла более оборонительную позицию и требует от нас больше деталей, вместо того, чтобы признать произошедшее. Мы не получили подтверждение того, что воздушное пространство Молдовы действительно было нарушено", - сказал Носатый.
- Напомним, пересечение воздушного пространства Молдовы во время ракетной атаки Украины Россией существенно изменят настроения в ПАСЕ и других международных организациях. Об этом в эфире Эспрессо сообщил нардеп Сергей Соболев.
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