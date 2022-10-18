English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Сдерживать вражеские ракеты и самолеты: власти Молдовы планируют закупить системы ПВО

Сдерживать вражеские ракеты и самолеты: власти Молдовы планируют закупить системы ПВО

18 октября, 2022 вторник
15:22
Мир ПВО

Власти Молдовы намерены приобрести системы ПВО, которые должны помочь закрыть воздушное пространство от вражеских ракет и летательных аппаратов

Об этом заявил на пресс-конференции 18 октября спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, сообщает Newsmaker.

По его словам, то, что Россия не признает нарушения воздушного пространства Молдовы, еще раз говорит о необходимости укреплять обороноспособность страны.

"Мы еще раз поняли, что должны вкладывать в наши системы обороны. Последнее заявление министра обороны говорит о том, что Россия, к сожалению, не спешит признавать этот факт [нарушение воздушного пространства Молдовы]. Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, нарушающие наше воздушное пространство, но и могли задействовать системы, предотвращающие такие попытки", — сказал Гросу.

На вопрос, сколько денег нужно Молдове на покупку систем ПВО, Гросс ответил, что оценкой расходов должны заниматься представители минобороны.

"Не могу назвать вам цифру. Военные должны провести необходимую оценку и предложить решение, которое, да, обойдется дорого", — сказал он.

Добавим, что министр обороны Молдовы Анатолий Носатый рассказал, что Москва до сих пор не признала, что три российских ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы.

"Мы не получили официального объяснения. Исходя из обсуждений с коллегами из МВД и разговоров, которые я провел с военным атташе, российская сторона заняла более оборонительную позицию и требует от нас больше деталей, вместо того, чтобы признать произошедшее. Мы не получили подтверждение того, что воздушное пространство Молдовы действительно было нарушено", - сказал Носатый.

  • Напомним, пересечение воздушного пространства Молдовы во время ракетной атаки Украины Россией существенно изменят настроения в ПАСЕ и других международных организациях. Об этом в эфире Эспрессо сообщил нардеп Сергей Соболев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
политика
Молдова
Военные новости
Читайте также:
Українська ППО ЗСУ
18 октября, 2022 вторник
В Киевской и Черкасской областях сработало ПВО
На фото: учасники гурту BTS
17 октября, 2022 понедельник
Самая популярная южнокорейская K-pop-группа BTS приостанавливает деятельность: музыканты пойдут в армию
16 октября, 2022 воскресенье
Бегство из Беларуси 100 тысяч мужчин закончится коллапсом в стране, - оппозиционер Латушко о мобилизации беларусов
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.03
    Покупка 40.03
    Продажа 40.8
  • EUR
    Покупка 38.46
    Продажа 39.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
18 октября
15:47
Евровидение-2023: две страны отказались от участия из-за исключения России
15:44
Немецкая система ПВО IRIS-T уже прошла первое боевое крещение в Украине, - пресс-секретарь Воздушных сил
15:32
Microsoft
Microsoft объявила об увольнении около тысячи работников
15:16
Новая почта
"Другой получатель": Новая почта запустила сервис получения посылки по доверенности
15:11
Украина присоединилась к Конвенции об экстрадиции
14:55
Эксклюзив
Южное направление станет ключевым на фронте, – военный эксперт Кузан
14:54
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 8-го тура
14:47
Дорофеева выпустила песню о последствиях российской вооруженной агрессии в Украине
14:41
Рада усовершенствовала включение благотворителей в Реестр волонтеров
14:40
Экзамен на знание языка, истории и Конституции: Рада приняла за основу законопроект об условиях получения гражданства Украины
14:32
В Германии склоняются к российскому следу диверсий на "Северных потоках", а шведы впервые обнародовали фото и видео поврежденного участка
14:31
Эксклюзив
Россия не использует "шахиды" на поле боя, их запускают только на мирные города нашей страны, - командир подразделения "Азов" Кудряшов
14:30
МИД опроверг вбросы о функционировании дипломатических представительств в Киеве
14:29
Верховная Рада
Рада приняла закон об особенностях призыва во время военного положения
14:25
OPINION
Признание оккупации Ичкерии. Какое значение имеет постановление Верховной Рады
14:21
В Херсоне находится 20-25 тыс. российских военных, - глава ВГА Лугова
14:10
Парламент Эстонии признал российский режим террористическим и осудил аннексию украинских территорий
14:08
Kalush Orchestra выложили в Instagram отрывок совместного с The Rasmus трека
14:02
Эксклюзив
Месть Украины - это когда россияне почувствуют, что у них всех на руках кровь, - писатель Капранов
13:57
Будут слышны взрывы: в Вышгородском районе Киевской области будут тренироваться саперы
13:55
Обновлено
В результате крушения истребителя в Ейске погибли 13 человек. Власти опровергают взрывы боезаряда
13:49
Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией
13:48
Король Британии Чарльз III встретился с беженцами из Украины
13:48
В результате утренних обстрелов энергетической инфраструктуры погиб человек, еще шестеро получили ранения
13:42
Британский поп-музыкант Род Стюарт арендует дом и оплачивает счета семье украинских беженцев
13:42
В Украину поступило 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС
13:39
МВД РФ планирует набрать 50 тыс. сотрудников для службы на оккупированных территориях Украины
13:26
С 10 октября в Украине из-за российских обстрелов разрушены 30% электростанций
13:23
"Никто из нас не издевался": вернувшиеся из украинского плена россияне разочаровали пропагандистов RT
13:13
Эксклюзив
США переходят к политике сдерживания Китая, а это торговая война, - китаевед Коваль
13:03
Должностные лица не приняли надлежащих мер: в СБУ рассказали подробности расследования уничтожения "Мрии"
13:01
Эксклюзив
Россияне готовы уничтожать своих ценой сохранения собственной жизни, - политолог Бобиренко
12:54
Эксклюзив
Надо начинать производство собственной системы ПВО, – нардеп Арьев
12:47
НАБУ и САП сообщили подозрение экс-председателю ГФС Насирову и агромагнату Бахматюку за злоупотребление более чем на 700 млн грн
12:38
OPINION
Виталий Портников
Медведев угрожает Израилю. У него с Ираном общие враги
12:28
Обновлено
ВСУ сбили над Херсонщиной российский штурмовик Су-25. На Юге 18 октября уже приземлили 12 воздушных целей
12:13
Обновлено
Обстрел жилого дома в Киеве 17 октября: количество погибших возросло до пяти
12:10
Эксклюзив
В Латвии находится около 40 тыс. украинских беженцев, - министр иностранных дел Ринкевичс
12:05
Обновлено
Из-за обстрелов в Житомире и отдельных районах Днепра нет света и воды
12:01
Обновлено
В Киеве трижды попали в объект энергообеспечения, а в Броварах сработало ПВО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV