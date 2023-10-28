Сдерживание противников и уверенность партнерам: США будут разрабатывать новый тип ядерной бомбы

Об этом сообщает Минобороны США.

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики будет производить B61-13.

"Решение о реализации этого потенциала, которое было принято в тесном сотрудничестве с NNSA, соответствует требованиям быстро меняющейся среды безопасности, как описано в "Обзоре ядерной политики 2022 года", - говорится в сообщении.

Помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб сказал, что сегодняшнее объявление отражает изменяющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников.

"Соединенные Штаты обязаны продолжать оценивать и размещать потенциал, который нам необходим для надежного сдерживания и при необходимости реагирования на стратегические атаки, а также заверения наших союзников", - добавил он.

B61-13 будут доставлять с помощью современных самолетов, что усилит сдерживание противников и даст уверенность союзникам и партнерам, предоставив президенту дополнительные возможности против некоторых более сложных и больших военных целей.

Она заменит некоторые из B61-7 в нынешних ядерных арсеналах и будет иметь мощность, аналогичную B61-7, которая выше, чем у B61-12.

Пламб отметил, что производство B61-13 не увеличит общее количество оружия в американском ядерном арсенале. Теперь Пентагон ожидает разрешения и ассигнований от Конгресса США.