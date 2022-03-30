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Сдержанный оптимизм. В Минэнерго прокомментировали встречу с главой МАГАТЭ по вопросу демилитаризации АЭС в Украине

30 мартa, 2022 среда
22:58
Новости

Герман Глущенко и Рафаэль Гросси встретились на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области

Об этом на своей странице в Facebook написал министр энергетики Украины Герман Глущенко.

"Сегодня, (30 марта, - ред.) мы провели чрезвычайно важные переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и делегацией его коллег. Надеюсь, они станут одними из первых в цепи следующих шагов по обеспечению ядерной безопасности Украины и мира", - отметил чиновник. .

Во встрече приняли участие глава Энергоатома Петр Котин и руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков.

"Благодаря совместным усилиям мы представили железобетонные аргументы относительно необходимости немедленного вывода российских войск с территорий захваченных Запорожской и Чернобыльской АЭС. Это первоочередной шаг для обеспечения ядерной безопасности. В дальнейшем мы должны обезопасить все наши четыре работающие атомные электростанции, хранилища отработанного ядерного топлива, ЧАЄС, Зону отчуждения от потенциального нападения. Ведь безумные действия российских войск, которые они уже совершили на Запорожской и Чернобыльской АЭС, дают понимание, что мир будет под угрозой ядерной катастрофы, пока не будет введена демилитаризованная зона вокруг всех наших ядерных объектов", – добавил Герман Глущенко.

Глава Минэнерго подытожил, что послевкусие сегодняшней встречи – сдержанный оптимизм:

"Уверен, что наши сегодняшние переговоры на площадке Южно-Украинской АЭС станут надежным фундаментом для дальнейшего результативного сотрудничества Украины и МАГАТЭ и нашей совместной работы по противодействию агрессору, предотвращению актов ядерного терроризма и обеспечению ядерной безопасности Украины и мира".

  • Напомним, сегодня начался рабочий визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси в Украину.
  • Министр энергетики сразу же отметил, что задача, которую Украина ставит перед МАГАТЭ – способствовать выведению российских наемников из всех захваченных ядерных объектов и городов-спутников.

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война с Россией
ядерная безопасность
МАГАТЭ
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