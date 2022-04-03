"Сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина", - Джонсон о зверствах РФ в Буче
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на преступления российской армии в Киевской области
Об этом он написал в Twitter.
"Подлые нападения России на невинных мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине", - отметил Джонсон.
Он добавил, что отрицание или дезинформация со стороны Кремля не может скрыть правду – вторжение РФ проваливается.
"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Мы ужесточаем наши санкции и военную поддержку, а также усиливаем наш пакет гуманитарной поддержки", - написал премьер.
Глава британского правительства отметил, что Лондон санкционировал дополнительную финансовую поддержку расследованию российских преступлений в Украине и направит специалистов-следователей.
"Мы не успокоимся, пока правосудие не наступит", - подытожил он.
- 3 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Гаагского суда приехать в Бучу для сбора доказательств совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.
- Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин ужесточит санкции против РФ после обнародования фото зверств оккупантов.
- В ответ на преступления России в Буче США готовят новый пакет санкций .
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