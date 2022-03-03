"Сделайте все, чтобы остановить войну": украинские полярники обратились к российским коллегам
Участники научной экспедиции со станции "Академик Вернадский" обратились к российским ученым
Свое видеообращение они опубликовали на фейсбуке на странице Национального антарктического научного центра.
"24 февраля российские войска вероломно вторглись в Украину. Наши мирные города и села подвергают артиллерийским ударам и бомбежкам. Сейчас не осталось ни одного региона нашей страны, куда не пришла война", – сказали украинские исследователи.
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