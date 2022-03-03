"Сделайте все, чтобы остановить войну": украинские полярники обратились к российским коллегам

Свое видеообращение они опубликовали на фейсбуке на странице Национального антарктического научного центра.



"24 февраля российские войска вероломно вторглись в Украину. Наши мирные города и села подвергают артиллерийским ударам и бомбежкам. Сейчас не осталось ни одного региона нашей страны, куда не пришла война", – сказали украинские исследователи.

Они отметили, что пострадали уже тысячи мирных жителей, в том числе детей, разрушены дома, детские и медицинские учреждения, инфраструктура городов. Сказали, что их коллеги-ученые, друзья и родные взяли оружие в руки и защищают свои дома от российских захватчиков. А военные защищают нашу Родину. В Украине российские войска никто не ждет, и освобождать у нас некого.Они призвали российских коллег публично высказать их гражданскую позицию: "Сделайте все от вас зависящее, чтобы остановить войну, начатую вашим руководством. Выходите на протест, встаньте рядом, остановите своих детей от того, чтобы они стали убийцами и бесславно пали в чужой стране. Это ваш последний шанс остановить войну на Украине".Ранее полярники уже обращались со словами поддержки для украинцев. Они выразили уважение и благодарность всем, кто защищает Украину.