"Сделайте возможным проведение ЛГБТ-прайда в Мариуполе", – участники берлинского парада призвали вооружить Украину
Участники ЛГБТ-прайда вышли на улицы немецкой столицы с украинской символикой
Об этом сообщает Deutsche Welle .
После двухлетней паузы, связанной с пандемией Covid-19, в Берлине снова провели полномасштабный, 44-й по счету, ЛГБТ-прайд Christopher Street Day. На улицы столицы вышли около 150 тысяч представителей сексуальных меньшинств. По словам организаторов, это самое большое количество участников за всю историю проведения парада.
К мероприятию присоединились и переселенцы из Украины, которые развернули плакат с надписью: "Вооружите Украину, сделайте возможным проведение прайда в Мариуполе". Также многие оделись в сине-желтую украинскую символику.
Нынешний ЛГБТ-прайд в Берлине запомнился неординарным событием. Радужное знамя впервые подняли над Бундестагом, над зданием Ведомства федерального канцлера Германии и МВД.
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