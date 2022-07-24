Об этом сообщает Deutsche Welle .

После двухлетней паузы, связанной с пандемией Covid-19, в Берлине снова провели полномасштабный, 44-й по счету, ЛГБТ-прайд Christopher Street Day. На улицы столицы вышли около 150 тысяч представителей сексуальных меньшинств. По словам организаторов, это самое большое количество участников за всю историю проведения парада.

К мероприятию присоединились и переселенцы из Украины, которые развернули плакат с надписью: "Вооружите Украину, сделайте возможным проведение прайда в Мариуполе". Также многие оделись в сине-желтую украинскую символику.

Нынешний ЛГБТ-прайд в Берлине запомнился неординарным событием. Радужное знамя впервые подняли над Бундестагом, над зданием Ведомства федерального канцлера Германии и МВД.

В госдуме РФ предлагают запретить "пропаганду ЛГБТ".

Лучшая теннисистка России совершила каминг-аут в день, когда в госдуму РФ внесли законопроект о запрете ЛГБТ-пропоганды.