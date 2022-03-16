Сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах всего мира, не дайте похоронить его под руинами, - заместитель командира полка АЗОВ
21 день идет героическая оборона форпоста Украины Мариуполя
Сегодня, 16 марта, заместитель командира полка АЗОВ, капитан Святослав Паламара, который с бойцами ВСУ мужественно защищает Мариуполь от оккупантов, обратился ко всем неравнодушным, призвав не молчать, а всеми силами поддерживать осадный город, передает " Эспрессо. TV ".
"Я призываю всех, кому не безразлична судьба Мариуполя, выехавших из города и чьи близкие и друзья остались здесь, кто родился в этой приморской крепости и кто знал Мариуполь до его уничтожения с российской ордой. Если не в ваших силах держать оружие в руках, или вы не деретесь на других фронтах Украины, выходите.В каком бы городе или стране вы бы ни находились, выходите на улицы с месседжем: Мариуполь – это Украина! распространяйте посты в интернете, сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах всего мира, чтобы его не похоронили под руинами и не смирились с его уничтожением.Вы можете повлиять на ситуацию и на вашей совести будет молчание. самоотверженно бьют врага. Уничтожают технику, генералов, офицеров, солдат РФ и просто предателей Родины. Если вы не среди нас с оружием в руках, вооружитесь словом и действуйте", - сказал капитан Святослав Паламара.
- Напомним , вчера из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто выехало почти 20 000 человек, - Кирилл Тимошенко
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