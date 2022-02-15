"Сделайте наконец шаги, способные остановить агрессора, докажите, что соглашение - не просто обман": Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к странам - подписантам Будапештского меморандума

Об этом говорится в тексте обращения.



"Почти три десятилетия назад произошло событие, эхо которого расшатывает мир сейчас. Пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. Предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были в названии Будапештского меморандума, под которым поставили свои подписи супердержавы) стало условием добровольного отказа Украины от ее ракетно-ядерного потенциала, в то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР. Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство", - говорится в сообщении.



Президенты отмечают, что в 2014 году Россия оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей, сегодня есть угроза дальнейшего российского военного вторжения, а также угроза экономической блокады Украины. В то же время в одном из пунктов меморандума зафиксировано, что экономическое давление на Украину недопустимо.

"Что же мы слышим в ответ на такие действия от тех участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны бы рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно быстрее. Только устрашающие предупреждения о вторжении не сегодня, так завтра, которые уже нанесли огромный ущерб нашей экономике и сеют панику среди населения. Только строгие предупреждения агрессору, что он заплатит какую-то "цену" (которая, правда, не будет включать "Северный поток - 2" и SWIFT). И это - все?" - указывается в тексте обращения.

Кравчук, Кучма и Ющенко отмечают, что при заключении соглашения с нашим государством страны не хотели равенства, а просили поддержки их монополии взамен на защиту.

"Мы тогда поверили, хотя в том же 94-м году один из подписантов Будапештского меморандума в частном разговоре печально предупреждал: вас обманывают", - говорится в сообщении президентов.

В обращении отмечается, что сегодня страны - подписанты меморандума могут доказать свою силу и ответственность, став на защиту Украины во время вооруженной агрессии РФ. И сейчас на кону мировой авторитет и будущее безопасности всего мира.

"Сегодня - решающий момент, когда можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Что сила - не только в возможности угрожать тем, кто слабее, но и в умении держать собственное слово. Так докажите свою настоящую силу. Реально, действительно помогите тем, кто вам когда-то поверил. Сделайте наконец те шаги, которые способны остановить агрессора, а не подкрепить его веру в безнаказанность. Скажите наконец те слова, которые заставят его задуматься, а не насмешливо улыбаться", - заявляют президенты.