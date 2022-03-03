"Сделайте это!" Кулеба требует у партнеров предоставить Украине боевые самолеты
Министр иностранных дел Украины считает, что ЕС может принять такое решения "прямо сейчас".
Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter, – информирует Эспрессо.TV .
Глава внешнеполитического ведомства Украины напомнил, что украинские асы героически защищают небо, но у России есть преимущество.
"Как могут сейчас спать партнеры, до сих пор не предоставившие Украине боевые самолеты? Пока дети в Мариуполе, Херсоне, Харькове и других городах сидят в подвалах под бомбами? Вы можете принять это решение прямо сейчас. Сделайте это", - призвал Дмитрий Кулеба.
- Напомним, страны ЕС решили и не передавать Украине истребители.
- Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил , что Украина получит от ЕС боевые самолеты, летальное вооружение и нелетальную помощь.
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