"Сделайте это!" Кулеба требует у партнеров предоставить Украине боевые самолеты

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter, – информирует Эспрессо.TV .

Глава внешнеполитического ведомства Украины напомнил, что украинские асы героически защищают небо, но у России есть преимущество.

"Как могут сейчас спать партнеры, до сих пор не предоставившие Украине боевые самолеты? Пока дети в Мариуполе, Херсоне, Харькове и других городах сидят в подвалах под бомбами? Вы можете принять это решение прямо сейчас. Сделайте это", - призвал Дмитрий Кулеба.