"Сделайте большую услугу своей стране и всему миру": сенатор США Линдси Грэм призвал российских военных убить Путина

Американский сенатор Линдси Грэм призывает россиян оказать миру большую услугу и убить Путина.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, передает " Эспрессо.TV ".

"Единственные люди, которые могут это исправить – это россияне. Легко сказать, трудно сделать. Если вы не хотите жить в темноте до конца своей жизни, быть изолированным от остального мира в ужасающей бедности, и жить в темноте, вам нужно взять ответственность на себя ", - подчеркнул политик.

"Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии более успешный полковник Штауффенберг (офицер, готовивший покушение на Гитлера – ред)? Единственный способ это все закончить, – это убрать этого парня кому-то в России. Вы бы оказали большую услугу своей стране и всему миру", - заявил Линдси Грэм.

Напомним, накануне российский банкир Александр Конанихин, проживающий в США, назначил награду в 1 000 000$ тем, кто задержит президента РФ Владимира Путина.

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