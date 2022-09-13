Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере.

"Мы запускаем официальный маркетплейс (онлайн-рынок электронной коммерции, - ред.) Украины " Сделано с храбростью ", чтобы презентовать наших производителей миру. Сильных и креативных", - пишет Зеленский.

Президент Украины отметил, что 5% стоимости товара направляется в благотворительную платформу United24.

"Поэтому каждая покупка – это кирпичик, который поможет отстроить Украину", - добавил он.

К благотворительной платформе UNITED24 присоединились послы из 110 стран мира. За четыре месяца удалось собрать почти $200 млн, на которые приобрели машины скорой помощи, оборудование для разминирования, дроны-разведчики и многое другое.

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