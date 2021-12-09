"Сделано, чтобы помочь слабому Зеленскому держать в узде этих товарищей": нардеп Осадчук о санкциях США против Портнова и Тупицкого

Об этом он заявил в эфире "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Эра Зеленского - она характеризуется тем, что очень многие люди старых формаций, которые после Революции Достоинства скрывались за пределами Украины, они начали возвращаться. Из разных источников мы имеем информацию, что они влияют на массу политических процессов, которые откатывают назад кучу реформ", – сказал нардеп.



Он считает, что эти санкции применены, "чтобы помочь слабой украинской власти, слабому Зеленскому как-то держать в узде этих товарищей".



"Все-таки выполнять просьбы или указания Портнова по старой дружбе наверняка легче, чем когда он под санкциями США. Его дружки наверняка 10 раз подумают, чем это делать", - заявил Осадчук.



Нардеп заявил, что в отношении Тупицкого ситуация сложнее.



"В случае с ним, мы должны понять, что Зеленский, пытаясь побороть его, едва не преодолел Конституционный суд. Невозможно увольнять судью КСУ указом президента. Я думаю, что это сигнал о том, что он и его окружение должны получить срок в КСУ и только "Тогда можно приводить к присяге новых судей. Это сигнал о том, что США готовы помогать. Америка думает на многие шаги вперед и такими действиями помогает нам все-таки строить демократическую Украину в этих сложных условиях", - подытожил Осадчук.

Министерство финансов США ввело санкции против первого заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова и его фонда.

США ввели санкции против отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его жены