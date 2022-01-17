Сделали все, что могли - Шевченко трогательно простился с "Дженоа"

Об этом сообщает tuttosport.com .



По словам Шевченко, он и его тренерский штаб делали все возможное, чтобы добиться результата из "Дженоа". Украинец призвал команду остаться в Серии А.



"За эти два месяца мы с моим тренерским штабом сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать. Прежде чем уйти, я скажу кое-что важное о "Дженоа". Я молодой" тренер, но кое-чего достиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира.Я никогда раньше не видел такого стадиона, как "Луиджи Феррарис": он необычен, потому что болельщики "Дженоа" необычны.Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас среди трудностей", - сказал Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.

Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла против "Милана" в Кубке Италии, где проиграла в дополнительное время 1:3.

С 2016 по 2021 год Андрей Шевченко тренировал сборную Украины и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.

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