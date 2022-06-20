"Сделала огромные шаги вперед": глава Еврокомиссии объяснила, почему Украина должна как можно быстрее получить статус кандидата в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС, ведь страна проделала большую работу за восемь лет
Об этом передает немецкий телеканал ARD .
По ее словам, решение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата основано на данных, фактах и подготовительной работе, которую страна выполнила за 8 лет.
"Я твердо считаю, что мы получим положительное решение (Европейского совета, - ред.), получим поддержку, курс теперь задан. Конечно, это историческое решение, которое сейчас тоже должен принять Европейский совет, но подготовка идет хорошо. Украина сделала огромные шаги вперед" ", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что "Украина – это крепкая парламентская демократия".
Фон дер Ляйен также сказала, что в ЕС "хотят видеть еще больше реформ". Однако она отметила, что от самой страны-заявителя зависит, будет ли принятие в сообщество успешным и как скоро это произойдет.
"В этих государствах все зависит от того, насколько быстро пойдет этот процесс, и они должны провести необходимые реформы, они должны доказать, что они соответствуют Европейскому союзу. Тогда и процесс идет быстрее, это не совсем жесткий процесс", – добавила глава Еврокомиссии.
В качестве примера она привела Турцию и Словакию, которым в 1999 году были даны перспективы вступления в ЕС. Словакия много работала и стала членом ЕС в 2004 году. С другой стороны, сегодня Турция находится дальше ЕС, чем в тот период.
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Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
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23-24 июня состоится саммит лидеров ЕС, который должен принять решение: предоставлять Украине статус кандидата на вступление в ЕС или нет. Канцлер Германии Олаф Шольц оптимистично настроен по способности 27 стран ЕС согласовать позицию по предоставлению Украине статуса.
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Премьер-министр Денис Шмигаль назвал шесть преимуществ, которые получит Украина после получения статуса кандидата в члены ЕС.
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