Об этом передает немецкий телеканал ARD .

По ее словам, решение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата основано на данных, фактах и подготовительной работе, которую страна выполнила за 8 лет.

"Я твердо считаю, что мы получим положительное решение (Европейского совета, - ред.), получим поддержку, курс теперь задан. Конечно, это историческое решение, которое сейчас тоже должен принять Европейский совет, но подготовка идет хорошо. Украина сделала огромные шаги вперед" ", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что "Украина – это крепкая парламентская демократия".

Фон дер Ляйен также сказала, что в ЕС "хотят видеть еще больше реформ". Однако она отметила, что от самой страны-заявителя зависит, будет ли принятие в сообщество успешным и как скоро это произойдет.

"В этих государствах все зависит от того, насколько быстро пойдет этот процесс, и они должны провести необходимые реформы, они должны доказать, что они соответствуют Европейскому союзу. Тогда и процесс идет быстрее, это не совсем жесткий процесс", – добавила глава Еврокомиссии.

В качестве примера она привела Турцию и Словакию, которым в 1999 году были даны перспективы вступления в ЕС. Словакия много работала и стала членом ЕС в 2004 году. С другой стороны, сегодня Турция находится дальше ЕС, чем в тот период.

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.

23-24 июня состоится саммит лидеров ЕС, который должен принять решение: предоставлять Украине статус кандидата на вступление в ЕС или нет. Канцлер Германии Олаф Шольц оптимистично настроен по способности 27 стран ЕС согласовать позицию по предоставлению Украине статуса.

Премьер-министр Денис Шмигаль назвал шесть преимуществ, которые получит Украина после получения статуса кандидата в члены ЕС.

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