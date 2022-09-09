Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме .

"Капитан-разведчик Ярослав Глушенков совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал он.

9 сентября Анатолий Штефан рассказал, что на войне РФ против Украины ликвидировали командира российского десантно-штурмового взвода старшего лейтенанта Дмитрия Лагуткина.

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