Сделал шаг доброй воли: в Украине ликвидирован капитан армии РФ, - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали капитана российской армии Лиджиева Мингияна
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Капитан Лиджиев Мингиян совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - пишет Штефан.
- 4 сентября Анатолий Штефан сообщил , что в Украине ликвидировали майора российской армии Александра Ананичева.
- По состоянию на 6 сентября в полномасштабной войне против Украины потеряли более 50 тысяч оккупантов.
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