"Сделал шаг доброй воли": украинские военные ликвидировали командира вертолета полка РФ подполковника Пахольского
ВСУ ликвидировали заместителя командира 39 вертолета России подполковника Виктора Пахольского
Об этом в телеграмме сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
"Заместитель командира 39 вертолета полковник Пахольский Виктор сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал он.
- Ранее Вооруженные силы Украины уничтожили российского полковника Алексея Воробья, командира 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград) в составе 8-й армии РФ.
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