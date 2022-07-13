English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Сделал шаг доброй воли": украинские военные ликвидировали командира вертолета полка РФ подполковника Пахольского

"Сделал шаг доброй воли": украинские военные ликвидировали командира вертолета полка РФ подполковника Пахольского

13 июля, 2022 среда
10:13
война с Россией

ВСУ ликвидировали заместителя командира 39 вертолета России подполковника Виктора Пахольского

Об этом в телеграмме сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Заместитель командира 39 вертолета полковник Пахольский Виктор сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал он.

  • Ранее Вооруженные силы Украины уничтожили российского полковника Алексея Воробья, командира 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград) в составе 8-й армии РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
Читайте также:
Віталій Бартош
Автор Татьяна Яворськая
12 июля, 2022 вторник
Герои Украины: Виталий Бартош. Вывел более сотни людей из окружения, погиб в день первой годовщины свадьбы
білорусь солдати лукашенко
12 июля, 2022 вторник
Лукашенко предупредил "новоявленных крестоносцев из НАТО" об угрозе великой войны
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
11 июля, 2022 понедельник
Зима будет трудной
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.49
    Покупка 35.49
    Продажа 36.65
  • EUR
    Покупка 35.62
    Продажа 37.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
13 июля
10:13
Из Запорожья 13 июля откроют выезд на оккупированные территории
09:52
В Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации, - советник мэра
09:47
Путин готовит перестановки в российском правительстве, - росСМИ
09:44
Инфографика
Около 37570 военных, 3832 бронемашины, 678 беспилотников: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:23
Инфографика
доллар
Курс валют 13 июля: цена доллара и евро в обменниках
09:08
Полномасштабная война РФ против Украины: 349 детей погибли и более 652 пострадали
09:03
Донетчина "войдет" в состав РФ как республика, а также сфабрикованный рапорт ВСУ: подборка российских фейков на 13 июля
09:00
На фото последствия обстрела Донбасса
Разведка Британии указала следующие города, которые РФ планирует захватить на Донбассе
08:44
Оккупанты за сутки 13 раз обстреляли Луганщину из артиллерии и нанесли 4 ракетных и два авиаудара
08:36
Эксклюзив
Восстановление жилья и соцобъектов на Черниговщине после действий оккупантов в полном разгаре, - журналист
08:26
Танки Gepard, РСЗО MARS, система ПВО IRIS: ФРГ обнародовала список вооружения, которое передаст Украине
08:21
В российской армии отмечается системное дезертирство и злоупотребление алкоголем, - Генштаб
08:19
Эксклюзив
Россия не может перевести свое количественное преимущество в успех на линии фронта в Донбассе, - боец легиона Свободы Назаренко
08:09
В Днепропетровской области россияне обстреляли линию электропередач: около 6 тыс. человек не имеют света
07:54
Белорусские военные провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной
07:51
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
07:44
Более 1000 тонн боекомплектов и личный состав: в ОВА рассказали о потерях РФ на складах в Новой Каховке
07:40
Эксклюзив
Избавиться от Чайковского: студенты воюют с ректоратом, чтобы дерусифицировать главную консерваторию Украины
07:33
ВСУ отразили штурм россиян в направлении Довгенького и Долины
07:27
Катерина Тихонова
Дочь Путина назначили на новую должность в России, - РосСМИ
07:03
В Иране автобус попал в ДТП: три человека погибли, 16 пострадали
06:47
В ISW назвали направления, на которых оккупанты провалили наступления и штурмы
06:17
Гитанас Науседа
Президент Литвы Науседа призвал Запад разорвать экономические связи с РФ: будет лучше и легче для всех
05:55
Лукашенко уволил ответственного за мобилизацию генерала
05:53
"Динамо" сыграет благотворительный матч с клубом АПЛ
05:25
Укрзализныця
На 13 июля назначен эвакуационный поезд из Покровска во Львов
04:27
Twitter подал в суд на Илона Маска
03:41
Маркиньос Сиприано
Бразильский клуб объявил о трансфере футболиста "Шахтера"
03:17
РФ обстреляла 4 громады Сумщины из РСЗО, артиллерии и минометов
02:40
Даниил Медведев
Беларусь и Россия рискуют пропустить Олимпиаду в Париже
02:16
Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы: их было слышно длительное время, в сети распространяются видео пожаров
02:04
РФ держит в Черном море 24 крылатых ракеты, - ОК "Юг"
01:55
Российские истребители выпустили по Одесщине 4 противорадиолокационные ракеты
01:39
Криштиану Роналду
В ПСЖ определились, нужен ли им Роналду
01:26
Никополь
Россия из РСЗО обстреляла Никопольский район Днепропетровщины
01:10
ВСУ 12 июля уничтожили 5 складов с боеприпасами и воинскую часть кафиров, - Одесская ОВА
00:52
Жители оккупированных Херсона, Мелитополя и Бердянска массово сообщают в соцсетях об автоматных выстрелах
00:30
Russia Today
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 июля
00:17
"Динамо" разгромно проиграло "Лиону" в благотворительном матче
00:13
Эксклюзив
Авиация ВСУ
ВСУ с 24 февраля нанесли 1700 групповых авиаударов по позициям оккупантов, - спикер командования Воздушных сил
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV