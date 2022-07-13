Об этом в телеграмме сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Заместитель командира 39 вертолета полковник Пахольский Виктор сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал он.

Ранее Вооруженные силы Украины уничтожили российского полковника Алексея Воробья, командира 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград) в составе 8-й армии РФ.

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