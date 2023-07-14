Сделал из собственного дома "наблюдательный пункт" за ВСУ: СБУ разоблачила коллаборанта в Донецкой области
В Донецкой области Служба безопасности задержала информатора ФСБ России, который превратил свой дом в "наблюдательный пункт" за ВСУ и передавал оккупантам информацию о передвижении украинских войск и техники
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
В результате спецоперации в Донецкой области задержан "расконсервированный" информатор ФСБ, который передавал оккупантам информацию о маршрутах, количестве и спецификации техники ВСУ, которая двигалась в Краматорск.
В зоне особого внимания фигуранта были колонны тяжелой и специальной техники. В частности, самоходные артустановки, грузовики с боеприпасами и топливозаправочные автомобили, вовлеченные в контрнаступление Сил обороны.
Для сбора разведданных злоумышленник занимал "позицию" на балконе собственной квартиры. Через окно он осуществлял скрытую фото- и видеофиксацию перемещения военных колонн. Отснятые файлы и текстовое описание с пояснениями он переправлял своему "связному", находившемуся на временно оккупированной части Донецкой области. Им оказался представитель подконтрольного российской спецслужбе "МГБ ДНР".
Отмечается, что развединформация потребовалась агрессору для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступательных действий украинских войск.
Контрразведчики СБУ задержали вражеского информатора "с поличным" во время осуществления им скрытойсъемки из окна собственной квартиры. У задержанного стражи порядка изъяли мобильный телефон, который он использовал для фиксации украинских объектов и коммуникации с ФСБ.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался 48-летний житель Доброполья, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству еще в 2018 году.
В поле зрения агрессора он попал из-за своей деструктивной активности в одной из прокремлевских групп в Telegram. После нескольких "тестовых" задач оккупанты перевели своего информатора в "режим ожидания" до начала полномасштабного вторжения РФ.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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