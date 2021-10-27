Сделал фейковую копию "Дии" и сбывал через Telegram: житель Запорожья разоблачен на подделке цифровых документов

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Согласно сообщению, прокуратура города Запорожья разоблачила местного жителя по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей.



По данным следствия, злоумышленник разработал фейковую версию приложения "Действие", с помощью которого пользователи создавали поддельные копии документов – паспорта, сертификаты вакцинации от COVID-19, водительские удостоверения и т.п. В дальнейшем он за денежное вознаграждение сбывал доступ к мобильному приложению через мессенджер Telegram.



В результате обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

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