Именно поэтому он настаивает на личном визите 22-24 августа на саммит БРИКС в Южно-Африканскую республику. В то время как ЮАР умоляет русского фюрера сидеть дома, — подальше от греха.

Власти ЮАР просили РФ, чтобы на саммите БРИКС вместо Путина присутствовал глава МИД РФ Лавров, однако Москва отказалась, — жалуется вице-президент Пол Машатиле: "Мы понимаем, что связаны Римским уставом, но мы не можем пригласить кого-то, а затем его арестовать. Мы были бы счастливы, если бы Путин не приехал".

Южноафриканцы предлагали три варианта, чтобы избежать злой судьбы: перенос саммита в Китай, замена бункерного деда на "мрачную лошадь" Лаврова и проведение саммита в формате видеоконференции. Все партнеры БРИКС решили испытать судьбу без изменения формата саммита.

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Сейчас африканские медиа со ссылкой на власть говорят о приезде фюрера в ЮАР как о свершившемся факте. В то время как официально Кремль еще загадочно чешется, мол, решение о поездке Путина еще не принято...

Тем временем главный прокурор МКС Карим Хан чуть ли не именные наручники передал африканским властям на случай прибытия фюрера: "Я не думаю, что им нужны мои уроки. Они добровольно являются государством-участником МКС, они знают, что такое закон".

Саммит БРИКС, судя по всему, станет тестовой площадкой Китая и России, на которой они постараются хакнуть нормы международного права в отдельно взятом государстве, — в обмен на деньги и другую поддержку. Это очень интересный эксперимент, за которым, похоже, будет наблюдать весь мир.

Но, согласитесь, было бы символично, если бы в День Независимости Украины бункерному фюреру надели наручники...

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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