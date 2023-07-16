Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Сделает ли Путин подарок Гааге на День Независимости Украины?
OPINION

Сделает ли Путин подарок Гааге на День Независимости Украины?

Орест Сохар
16 июля, 2023 воскресенье
08:00
Мнение

Иногда кажется, что хозяин Кремля очень хочет попасть в руки международного уголовного суда (МКС, Гаага), выписавшего ордер на арест этого международного преступника

Именно поэтому он настаивает на личном визите 22-24 августа на саммит БРИКС в Южно-Африканскую республику. В то время как ЮАР умоляет русского фюрера сидеть дома, — подальше от греха.

Власти ЮАР просили РФ, чтобы на саммите БРИКС вместо Путина присутствовал глава МИД РФ Лавров, однако Москва отказалась, — жалуется вице-президент Пол Машатиле: "Мы понимаем, что связаны Римским уставом, но мы не можем пригласить кого-то, а затем его арестовать. Мы были бы счастливы, если бы Путин не приехал".

Южноафриканцы предлагали три варианта, чтобы избежать злой судьбы: перенос саммита в Китай, замена бункерного деда на "мрачную лошадь" Лаврова и проведение саммита в формате видеоконференции. Все партнеры БРИКС решили испытать судьбу без изменения формата саммита.

Читайте также: Путин политически не протянет и трех месяцев

Сейчас африканские медиа со ссылкой на власть говорят о приезде фюрера в ЮАР как о свершившемся факте. В то время как официально Кремль еще загадочно чешется, мол, решение о поездке Путина еще не принято...

Тем временем главный прокурор МКС Карим Хан чуть ли не именные наручники передал африканским властям на случай прибытия фюрера: "Я не думаю, что им нужны мои уроки. Они добровольно являются государством-участником МКС, они знают, что такое закон".

Саммит БРИКС, судя по всему, станет тестовой площадкой Китая и России, на которой они постараются хакнуть нормы международного права в отдельно взятом государстве, — в обмен на деньги и другую поддержку. Это очень интересный эксперимент, за которым, похоже, будет наблюдать весь мир.

Но, согласитесь, было бы символично, если бы в День Независимости Украины бункерному фюреру надели наручники...

Источник

Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Владимир Путин
Африка
Криминал
Война с Россией
воєнні злочини Росії
Читайте также:
путін
15 июля, 2023 суббота
Цели Путина в войне уже направлены на его выживание, – дипломат Брайза
Метью Брайза
15 июля, 2023 суббота
Гарантией безопасности для Украины было бы то, что США уничтожат армию РФ в случае применения ею ядерного оружия, - дипломат Брайза
внутрішні переселенці
15 июля, 2023 суббота
Переселенцы, которые находятся за границей без веских причин, не будут получать выплаты от государства
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
16 июля
12:09
OPINION
Сергей Фурса
Должен ли кто-нибудь и что-нибудь Украине
12:07
Twitter
Маск: Доходы от рекламы в Twitter упали на 50%
11:55
Обновлено
Россияне ударили по Степногорску на Запорожье, есть пострадавшие
11:53
На кинофестивале в Локарно состоится мировая премьера фильма "Степное"
11:03
Президент Венгрии Новак прибудет с визитом в Закарпатье и в Киев
10:47
Нетаньягу
Премьер-министр Израиля госпитализирован в больницу из-за обезвоживания
10:14
Великобритания и Украина
Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству
10:07
OPINION
Украина образца 1991–2022 – нежизнеспособна
10:03
Эксклюзив
На левобережье Херсонщины оккупанты отказывают в медпомощи людям без паспортов РФ, - депутат горсовета Погомий
10:02
На оккупированной территории Луганской области россияне паспортизируют заключенных
09:31
Россия, вероятно, готова поддержать желание ЧВК Вагнера сохранить присутствие в Африке, - разведка Британии
09:04
Эксклюзив
17 июля Путин приползет на коленях и объявит, что продолжает "зерновое соглашение", - Пионтковский
08:49
Обновлено
Ночная атака россиян по Харькову: попадания в центре города
08:28
Взрывы в Севастополе: россияне обвиняют Украину в атаке дронами
08:13
Инфографика
Россия потеряла за сутки в Украине 500 военных, 13 БПЛА и 5 танков, - Генштаб
07:47
Турция поддерживает расширение НАТО, чтобы обеспечить стабильность
07:24
Заминированные поля становятся главным препятствием для украинского контрнаступления, - WP
06:25
Украинские военные продолжают наступать на 3 участках фронта: ограниченные успехи и перемещение российских войск, - ISW
00:39
"Послали друг друга": Ярмоленко признался, что разговаривал с Тимощуком после начала полномасштабной войны
2023, суббота
15 июля
23:56
ВСУ ликвидировали командира российской разведывательной бригады
23:48
В Сумах прогремели взрывы. Тревогу не объявляли
22:49
В Киевской области в реке утонул 9-летний мальчик
22:30
Обновлено
В Украине объявляли масштабную тревогу: в Запорожье прогремел взрыв
22:26
В Омске загорелась жилая 5-этажка. Эвакуированы десятки россиян
21:46
Британский министр обороны Уоллес осенью может уйти с должности, - BBC
21:35
Обновлено
Клуб Бекхэма объявил о трансфере Месси
21:29
Ярмоленко заявил, что ради "Динамо" отказал командам из элитных лиг Европы
21:12
ПВО сбила 3 российских беспилотника на Херсонщине
21:08
Павел Коваль прибыл на фронт и присоединился к передаче техники ВСУ
Польский депутат Коваль прибыл на фронт и присоединился к передаче техники ВСУ
20:47
Кэмерон заявил, что не будет снимать фильм о затонувшем батискафе "Титан"
20:42
Эксклюзив
Программу поддержки развития украинского языка необходимо принять, - Княжицкий
20:42
"Мне помогает молитва": Ломаченко рассказал, как борется со страхом
20:35
Эксклюзив
Освобождение Бахмута станет триггером взрыва в российской военно-политической верхушке, - Пионтковский
20:20
Обидчица Свитолиной Вондроушова победила Жабер в финале Уимблдона
20:04
Россияне пытаются создать собственные "судебные органы" на временно оккупированных территориях
20:03
Эксклюзив
Нетаньягу
Нетаньяху - политический хищник: те, кто играют по его правилам, всегда проигрывают, - израильский политолог Зайден
20:03
Эксклюзив
Гарантией безопасности для Украины было бы то, что США уничтожат армию РФ в случае применения ею ядерного оружия, - дипломат Брайза
20:00
OPINION
Дети, лето, война
19:50
На испанском острове Ла-Пальма горят леса: эвакуировали более 500 человек
19:36
Обновлено
В Италии бастуют аэропорты: 250 тысяч пассажиров вынуждены ждать
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV