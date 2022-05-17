Об этом сообщает CNN.

"Мы уверены, что и Швеция, и Финляндия внесут свой вклад в единство, солидарность, сплоченность и силу Альянса и всего трансатлантического пространства в то время, когда среда безопасности, с которой мы сталкиваемся, становится все сложнее", - говорится в заявлении.

Министры добавили, что членство Швеции и Финляндии также значительно повысит безопасность региона Балтийского моря, а также откроет новые перспективы для Северо-Балтийского и других форматов регионального сотрудничества в вопросах обороны и безопасности.

"Министры заверили, что берут на себя обязательство содействовать скорейшей ратификации протоколов о присоединении после их подписания", - говорится в совместном заявлении.

Отметим, что 11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии в преддверии ожидаемого представления этими странами заявок на вступление в НАТО.

А вчера, 16 мая, о готовности защитить Финляндию и Швецию от внешней агрессии до обретения полноценного членства в Североатлантическом Альянсе заявили Норвегия, Дания и Исландия.

Обе страны планируют подать заявление о вступлении в Альянс на этой неделе.

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