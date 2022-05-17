"Сделаем все необходимое, чтобы помочь". Латвия, Литва и Эстония поддержали решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
В совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 16 мая, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии назвали эти решения "историческими" и заявили, что они "сделают все необходимое, чтобы помочь обеим странам"
Об этом сообщает CNN.
"Мы уверены, что и Швеция, и Финляндия внесут свой вклад в единство, солидарность, сплоченность и силу Альянса и всего трансатлантического пространства в то время, когда среда безопасности, с которой мы сталкиваемся, становится все сложнее", - говорится в заявлении.
Министры добавили, что членство Швеции и Финляндии также значительно повысит безопасность региона Балтийского моря, а также откроет новые перспективы для Северо-Балтийского и других форматов регионального сотрудничества в вопросах обороны и безопасности.
"Министры заверили, что берут на себя обязательство содействовать скорейшей ратификации протоколов о присоединении после их подписания", - говорится в совместном заявлении.
- Отметим, что 11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии в преддверии ожидаемого представления этими странами заявок на вступление в НАТО.
- А вчера, 16 мая, о готовности защитить Финляндию и Швецию от внешней агрессии до обретения полноценного членства в Североатлантическом Альянсе заявили Норвегия, Дания и Исландия.
- Обе страны планируют подать заявление о вступлении в Альянс на этой неделе.
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