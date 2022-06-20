Сделаем все, чтобы завершить войну и восстановить мир, – президент Австрии

Об этом он сказал в преддверии саммита "Инициативы трех морей" в Риге, передает Укринформ со ссылкой на АРА .

"Мы не позволим себя разделить и сделаем все возможное, чтобы поскорее прекратить российскую захватническую войну и восстановить мир", - заявил Ван дер Беллен.

Он добавил, что "во времена, когда ужасы войны вернулись в Европу, мы вместе".

20 июня президент Австрии отправляется в Ригу, чтобы послать знак солидарности с Украиной на встрече со своими коллегами из стран Центральной и Восточной Европы.

В качестве гостей на саммите ожидаются президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Инициатива трех морей" включает 12 стран ЕС от Балтийского до Адриатического и Черного моря. Агентство указывает, что эти страны опасаются, что они могут стать следующей мишенью Путина.