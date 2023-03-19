Кто-то видит исторический реванш за присвоение северо-восточным соседям наследия Руси. Кто-то верит: изменение названия поменяет представление мира о происхождении и настоящем России. Кто-то надеется: это даже запустит процесс развала последней империи, которая по документам федерация.

Кто идет дальше и уверен — это шаг к переименованию самой Украины и "возвращение" ей исторического названия Русь.

Наверное, разочарую всех, кто ожидает вышеперечисленных чудес от возможного изменения названия соседней страны. Скорее всего, ничего из этого не произойдет, а если и произойдет, то не благодаря переименованию.

Теперь немного истории.

Так, название России (греческая версия слова Русь) придумали московские цари (правда, задолго до Петра I), чтобы присвоить себе русское наследие. Так, украинцы долгое время после этого продолжали использовать слово Московщина (у Шевченко в XIX веке "кругом Московщина, кругом чужие люди", иногда это название встречается даже в XX веке).

Поэтому исторические основания этой идеи не придуманы. Однако это отнюдь не гарантирует, что ее реализация приведет к "торжеству исторической справедливости".

Исторические основания этой идеи не придуманы. Однако это отнюдь не гарантирует, что ее реализация приведет к "торжеству исторической справедливости"

Даже если наше государство примет такое решение (для этого Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру должны быть внесены изменения в Государственный реестр географических названий), оно будет распространяться только на Украину.

Для россиян их страна не изменит своего названия, как и для остального мира, за исключением тех народов, где эта страна традиционно имела другое название, например финский Venäjä, венгерский Oroszország, латышский Krievija. Да и в Украине прилагательное "русский" или другие производные слова полностью невозможно убрать законодательным решением.

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Однокоренные слова просто живая часть украинского языка и будут так или иначе употребляться и дальше. Кроме того, они сохранятся в огромном массиве более ранних текстов, в т.ч. документов.

Определяющими в использовании названий государства или производных от этого слов не законодательные акты, а традиция. Конечно, первое может формировать второе, хотя в большинстве своем наоборот.

Определяющими в использовании названий государства или производных от этого слов не законодательные акты, а традиция. Конечно, первое может формировать второе, хотя по большей части наоборот

Но даже если говорить о первом варианте, надо понимать — это потребует много времени и усилий. Если будет решено создать прецедент переименования иностранного государства и называть Россию Московией, а россиян – мос…ми или московитами, следует отдавать себе отчет: это не просто заявление или временное действие, а реальное изменение слова в украинском языке. Такое изменение должно быть приемлемым для абсолютного большинства украинского народа, потому что ситуация, когда люди будут называть страну "Россией", а государство "Московией" вряд ли пойдет на пользу нашему государству.

В свою очередь, может стать еще одной ненужной линией раскола общества. Если украинскому языку будет возвращено слово "мос...ль" на определение "россиянина", возникнет необходимость прекратить искусственные ограничения на употребление этого слова в публичной сфере, в т.ч. мировых соцсетях (которые я вынужден обходить даже в этом тексте, чтобы вы его прочитали). Что, конечно, будет стоить немало усилий.

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Такое изменение должно быть приемлемым для абсолютного большинства украинского народа, потому что ситуация, когда люди будут называть страну "Россией", а государство "Московией" вряд ли пойдет на пользу нашему государству. В свою очередь, может стать еще одной ненужной линией раскола общества.

Представим, что мы сделали это, и Россия снова Московия. Будет ли это значит, что Россия не сможет претендовать на наследие Руси? Нет, потому что для самих россиян и большинства мира все останется без изменений. Возможно, такое переименование заставит переосмыслить этот вопрос только тех украинцев, которые почему-то остаются в плену имперских исторических мифов.

Очень сомнительно, что смена названия в Украине ослабит позиции Кремля как центра империи. Для этого Украина должна проводить другую работу, в первую очередь, направленную на поддержку порабощенных им народов, а также на распространение в мире идеи о неизбежности и нормальности переформатирования РФ в национальные демократические государства.

Очень сомнительно, что смена названия в Украине ослабит позиции Кремля как центра империи. Для этого Украина должна проводить другую работу, в первую очередь, направленную на поддержку порабощенных им народов, а также на распространение в мире идеи о неизбежности и нормальности переформатирования РФ в национальные демократические государства.

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Очень надеюсь, что даже если Россия снова станет Московщиной, Украина снова не станет Русью.

Потому что Украина исторически и географически — это шире Руси. Потому что смена названия нашего государства, на то, которое у большинства других народов будет созвучно названию нашей соседки-агрессорки, только запутает дело и повредит нашей поддержке в мире.

И напоследок снова о языке и словах. Язык – живой организм. Государство не придумывает слова, в том числе имена собственные, для предметов и явлений, которые уже называются в языке. Правительство только фиксирует действующие наименования. Это касается и названия стран, особенно широко применяемых. Так это работает и во всем мире, и в Украине.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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