Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Сделаем Россию вновь Московщиной?
OPINION

Сделаем Россию вновь Московщиной?

Владимир Вятрович
19 мартa, 2023 воскресенье
10:07
Мнение

Идея переименования России распространяется по Украине. Вплоть до того, что президент, отвечая на петицию, дал поручение рассмотреть этот вопрос правительству. Почему это предложение набирает популярность?

Кто-то видит исторический реванш за присвоение северо-восточным соседям наследия Руси. Кто-то верит: изменение названия поменяет представление мира о происхождении и настоящем России. Кто-то надеется: это даже запустит процесс развала последней империи, которая по документам федерация.

Кто идет дальше и уверен — это шаг к переименованию самой Украины и "возвращение" ей исторического названия Русь.

Наверное, разочарую всех, кто ожидает вышеперечисленных чудес от возможного изменения названия соседней страны. Скорее всего, ничего из этого не произойдет, а если и произойдет, то не благодаря переименованию.

Теперь немного истории.

Так, название России (греческая версия слова Русь) придумали московские цари (правда, задолго до Петра I), чтобы присвоить себе русское наследие. Так, украинцы долгое время после этого продолжали использовать слово Московщина (у Шевченко в XIX веке "кругом Московщина, кругом чужие люди", иногда это название встречается даже в XX веке).

Поэтому исторические основания этой идеи не придуманы. Однако это отнюдь не гарантирует, что ее реализация приведет к "торжеству исторической справедливости".

Исторические основания этой идеи не придуманы. Однако это отнюдь не гарантирует, что ее реализация приведет к "торжеству исторической справедливости"

Даже если наше государство примет такое решение (для этого Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру должны быть внесены изменения в Государственный реестр географических названий), оно будет распространяться только на Украину.

Для россиян их страна не изменит своего названия, как и для остального мира, за исключением тех народов, где эта страна традиционно имела другое название, например финский Venäjä, венгерский Oroszország, латышский Krievija. Да и в Украине прилагательное "русский" или другие производные слова полностью невозможно убрать законодательным решением.

Читайте также: Отрицая поступки предшественников, мы обесцениваем свои

Однокоренные слова просто живая часть украинского языка и будут так или иначе употребляться и дальше. Кроме того, они сохранятся в огромном массиве более ранних текстов, в т.ч. документов.

Определяющими в использовании названий государства или производных от этого слов не законодательные акты, а традиция. Конечно, первое может формировать второе, хотя в большинстве своем наоборот.

Определяющими в использовании названий государства или производных от этого слов не законодательные акты, а традиция. Конечно, первое может формировать второе, хотя по большей части наоборот

Но даже если говорить о первом варианте, надо понимать — это потребует много времени и усилий. Если будет решено создать прецедент переименования иностранного государства и называть Россию Московией, а россиян – мос…ми или московитами, следует отдавать себе отчет: это не просто заявление или временное действие, а реальное изменение слова в украинском языке. Такое изменение должно быть приемлемым для абсолютного большинства украинского народа, потому что ситуация, когда люди будут называть страну "Россией", а государство "Московией" вряд ли пойдет на пользу нашему государству.

В свою очередь, может стать еще одной ненужной линией раскола общества. Если украинскому языку будет возвращено слово "мос...ль" на определение "россиянина", возникнет необходимость прекратить искусственные ограничения на употребление этого слова в публичной сфере, в т.ч. мировых соцсетях (которые я вынужден обходить даже в этом тексте, чтобы вы его прочитали). Что, конечно, будет стоить немало усилий.

Читайте также: Эффект Путина

Такое изменение должно быть приемлемым для абсолютного большинства украинского народа, потому что ситуация, когда люди будут называть страну "Россией", а государство "Московией" вряд ли пойдет на пользу нашему государству. В свою очередь, может стать еще одной ненужной линией раскола общества.

Представим, что мы сделали это, и Россия снова Московия. Будет ли это значит, что Россия не сможет претендовать на наследие Руси? Нет, потому что для самих россиян и большинства мира все останется без изменений. Возможно, такое переименование заставит переосмыслить этот вопрос только тех украинцев, которые почему-то остаются в плену имперских исторических мифов.

Очень сомнительно, что смена названия в Украине ослабит позиции Кремля как центра империи. Для этого Украина должна проводить другую работу, в первую очередь, направленную на поддержку порабощенных им народов, а также на распространение в мире идеи о неизбежности и нормальности переформатирования РФ в национальные демократические государства.

Очень сомнительно, что смена названия в Украине ослабит позиции Кремля как центра империи. Для этого Украина должна проводить другую работу, в первую очередь, направленную на поддержку порабощенных им народов, а также на распространение в мире идеи о неизбежности и нормальности переформатирования РФ в национальные демократические государства.

Читайте также: О пополнении "запасов" истории

Очень надеюсь, что даже если Россия снова станет Московщиной, Украина снова не станет Русью.

Потому что Украина исторически и географически — это шире Руси. Потому что смена названия нашего государства, на то, которое у большинства других народов будет созвучно названию нашей соседки-агрессорки, только запутает дело и повредит нашей поддержке в мире.

И напоследок снова о языке и словах. Язык – живой организм. Государство не придумывает слова, в том числе имена собственные, для предметов и явлений, которые уже называются в языке. Правительство только фиксирует действующие наименования. Это касается и названия стран, особенно широко применяемых. Так это работает и во всем мире, и в Украине.

Источник

Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Россия
Владимир Вятрович
История Украины
война с Россией
Читайте также:
Ігор Лапін
16 мартa, 2023 четверг
"Маскируя под стандарты НАТО, хотят втиснуть правки, противоречащие Конституции": офицер ВСУ Лапин о законопроекте 4210
В’ячеслав Богуслаєв
18 мартa, 2023 суббота
Экс-главу "Мотор Сичи" Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья
путін путлер
18 мартa, 2023 суббота
В ГУР узнали, как отреагировали "башни" Кремля на решение об аресте Путина
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.22
    Покупка 38.22
    Продажа 38.99
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
19 мартa
10:29
"Часы тикают": Усик установил Фьюри дедлайн по бою
10:02
Биатлон: Украина впервые завершила сезон без медали Кубка мира
09:36
РФ тихо провозгласила Мелитополь центром оккупированных территорий области из-за невозможности захватить Запорожье
09:35
Германия арестует Путина, как только его нога ступит на территорию страны, - министр юстиции ФРГ
09:22
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин обязательно полетит в Таджикистан как страну-участницу Римского устава, чтобы унизить международное право, - Портников
09:09
Обновлено
УПЛ: "Металлист" и "Александрия" сыграли вничью, расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу
09:02
РФ обстреляла по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковщины, есть раненая
08:49
Сербия и Косово приняли соглашение о нормализации отношений, - Боррель
08:30
В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6.8, по меньшей мере 16 человек погибли
08:14
Инфографика
За сутки ВСУ ликвидировали 710 военных РФ, 21 танк, 8 артсистем и 3 средства ПВО
08:03
OPINION
Как правильно читать заявления американских республиканцев
07:52
К югу Африки обрушился циклон "Фредди": в Малаве погибли уже более 400 человек
07:32
Израиль обстреляли из района сектора Газа
07:17
Пригожин создает инфоповоды, чтобы объяснить несостоятельность "Вагнера" захватить Бахмут, - ISW
06:58
Российские госСМИ утверждают, что Путин посетил Мариуполь
06:41
РФ направляет усиление под Угледар, а ВСУ отразили 83 российских атаки на 5 направлениях
06:22
НАТО солдат
НАТО могут усилить восточную границу Альянса с РФ размещением до 300 тыс. военных, - Politico
00:28
Россияне завезут на оккупированные территории гастролеров-врачей, - Центр нацсопротивления
2023, суббота
18 мартa
23:35
Сборная Украины получила "золото" на КМ по артистическому плаванию
22:56
Издание FourFourTwo признало украинца Зинченка лучшим левым защитником мира
22:24
Россияне обстреляли 4 общины Сумской области
21:57
"Я не прочь подать в отставку. Но проблема сейчас в другом", - Луческу
21:48
США депортирует сбежавших от мобилизации россиян - The Guardian
21:43
Эксклюзив
Виталий Портников
Это не шутка, что Путин все время чувствует себя воплощением Каддафи, а сейчас понимает, что ордер на его арест – это черная метка, – Портников
21:30
Эксклюзив
Для стран Ближнего Востока гегемония Китая сейчас удобнее, - международный эксперт Войджер
21:27
Стефанчук показал заявление на увольнение от Шкарлета, где тот написал свою фамилию с ошибкой
21:23
"Есть только один субъект, который разрушает жизнь – это Россия", - Зеленский
21:00
Эксклюзив
Дональд Трамп
Антиукраинскую пропаганду в США ведет не только кремлевский агент Трамп, - Пионтковский
20:58
Морпехи уничтожили 20 российских окупантов и РСЗО "Ураган"
20:55
ANKA 3
Турки показали реактивный ударный беспилотник ANKA 3
20:37
Военная администрация эвакуировала всех детей из Часового Яра, недалеко от Бахмута
20:19
Цыганков оформил дубль и стал лучшим игроком матча "Райо Вальекано" - "Жирона"
20:16
Эксклюзив
Для Путина удержание контроля над Крымом является вопросом сохранения своей жизни, - Чубаров
20:15
Верещук обратилась к российским омбудсменам с требованием предоставить списки украинских сирот, депортированных в РФ
20:07
OPINION
Путин будет исследовать ДНК России. В Гааге
19:49
Эксклюзив
Будут логичными попытки РФ повредить международную транспортную коммуникацию, - эксперт Войджер
19:45
Дмитрий Медведев
Медведев призвал американцев к протестам: "В бой!"
19:32
Россия готовит акции во Франции и Бельгии против поставок самолетов в Украину, - СМИ
19:21
Обновлено
Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минпромышленности
19:12
Обновлено
Россияне обстреляли Краматорск: по меньшей мере 2 человека погибли, 8 ранены, трое из них в тяжелом состоянии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV