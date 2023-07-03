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Сдают детей на органы: россияне на ВОТ распространяют очередной фейк об Украине

3 июля, 2023 понедельник
18:04
Общество

Россияне на временно оккупированных территориях запугивают местное население тем, что Украина якобы переправляет детей за границу для донорства органов

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Отмечается, что российское руководство не рекомендует родителям отправлять своих детей на подконтрольную украинским властям территорию, поскольку в дальнейшем есть риск отправки этих детей за границу как потенциальных кандидатов в доноры органов", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты поощряют родителей отправлять детей в лагеря на территории РФ.

"Таким образом, российское высшее военно-политическое руководство стремится увеличить объемы незаконного вывоза украинских детей с ВОТ юга Украины на территорию РФ для дальнейшего незаконного усыновления", - подчеркнули в ЦНС.

Депортация украинских детей в Россию

В Украине затрудняются назвать точное количество принудительно вывезенных детей.

Так, 18 января в эфире Еспресо омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что РФ вывезла "десятки тысяч" детей из Украины и не дает информацию о них.

В марте юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская в эфире Еспресо сообщила, что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала более 1,5 млн украинских детей.

В то же время юрист Мирослава Харченко называла цифру в 730 тыс. депортированных детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме заявил, что точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне.

3 июля в госдуме заявили, что с 2014 года в Россию было депортировано 700 тыс. украинских детей.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

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Украина
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