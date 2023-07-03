Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Отмечается, что российское руководство не рекомендует родителям отправлять своих детей на подконтрольную украинским властям территорию, поскольку в дальнейшем есть риск отправки этих детей за границу как потенциальных кандидатов в доноры органов", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты поощряют родителей отправлять детей в лагеря на территории РФ.



"Таким образом, российское высшее военно-политическое руководство стремится увеличить объемы незаконного вывоза украинских детей с ВОТ юга Украины на территорию РФ для дальнейшего незаконного усыновления", - подчеркнули в ЦНС.

Депортация украинских детей в Россию

В Украине затрудняются назвать точное количество принудительно вывезенных детей.

Так, 18 января в эфире Еспресо омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что РФ вывезла "десятки тысяч" детей из Украины и не дает информацию о них.

В марте юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская в эфире Еспресо сообщила, что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала более 1,5 млн украинских детей.

В то же время юрист Мирослава Харченко называла цифру в 730 тыс. депортированных детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме заявил, что точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне.

3 июля в госдуме заявили, что с 2014 года в Россию было депортировано 700 тыс. украинских детей.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.